রাজধানীর বংশালে গোডাউনে আগুন, দগ্ধ ৩

ঢামেক প্রতিবেদক
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর পুরান ঢাকার বংশাল ডিজিটাল স্কেলের গোডাউনে বৈদ্যুতিক সুইচ থেকে ছড়ানো আগুনে তিন কর্মচারী দগ্ধ হয়েছেন। তাদের জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে বংশাল নবাবপুর টেকেরহাট এমআর এন্টারপ্রাইজের গোডাউনের ঘটনাটি ঘটে। দগ্ধরা হলেন— মো. মিরাজ (২৫), ইফাদ (২০) ও রকি (২৬)।

দগ্ধ মো. মিরাজ জানান, তাঁরা তিনজন টেকেরহাট এলাকার এমআর এন্টারপ্রাইজে কাজ করেন। ঈদের ছুটির পর আজ প্রথম দোকান খোলা হয়। ডিজিটাল টুল স্কেলের গোডাউনে ঢুকে বৈদ্যুতিক সুইচ চালু করতেই চারদিকে আগুন ধরে যায়। এতে তাঁরা তিনজন দগ্ধ হন। এরপর তাঁদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আনা হয়। তাদের ধারণা, কয়েক দিন বন্ধ থাকার কারণে গোডাউনের ভেতর গ্যাস জমে ছিল।

বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, বংশাল এলাকা থেকে আসা তিনজনের মধ্যে মিরাজের শরীরের ২ শতাংশ, ইফাদের ২৫ শতাংশ এবং রকির ২৩ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। এদের মধ্যে মিরাজকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। বাকি দুজনকে ভর্তি করানো হয়েছে।

বংশালঢাকা জেলাআগুনঢাকা বিভাগবার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি
