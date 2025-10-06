ঝুট ব্যবসায়ী মনির হত্যা মামলায় দীপু মনি ৪ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আরেক হত্যা মামলায় সাবেক শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনিকে চার দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান এই নির্দেশ দেন।
দীপু মনিকে কারাগার থেকে আজ আদালতে হাজির করা হয়। গত বছর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় রাজধানীর শাহবাগ থানার ঝুট ব্যবসায়ী মনির হোসেনের মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার এসআই মাইনুল ইসলাম খান পুলক ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন।
রাষ্ট্রপক্ষে রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে শুনানি করেন মহানগর পিপি অ্যাডভোকেট ওমর ফারুক ফারুকী। দীপু মনির আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে তাঁর ৪ দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন আদালত।
মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট শাহবাগ থানার চানখাঁরপুল এলাকায় ছাত্র-জনতার সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেন ক্ষুদ্র ঝুট ব্যবসায়ী মো. মনির হোসেন। দুপুরে গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যান মনির।
এ ঘটনায় গত ১৪ মার্চ মনিরের স্ত্রী রোজিনা আক্তার বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় ৩৫১ জনকে এজাহারনামীয় ও ৫০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়।
গত বছরের ১৯ আগস্ট সন্ধ্যায় রাজধানীর বারিধারা এলাকা থেকে ডা. দীপু মনিকে আটক করে পুলিশ। এরপর থেকে বেশ কয়েকটি হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয় তাঁকে। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন মামলায় বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ডে নেওয়া হয়।
