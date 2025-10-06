Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ঝুট ব্যবসায়ী মনির হত্যা মামলায় দীপু মনি ৪ দিনের রিমান্ডে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ডা. দীপু মনি। ফাইল ছবি
ডা. দীপু মনি। ফাইল ছবি

আরেক হত্যা মামলায় সাবেক শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনিকে চার দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান এই নির্দেশ দেন।

দীপু মনিকে কারাগার থেকে আজ আদালতে হাজির করা হয়। গত বছর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় রাজধানীর শাহবাগ থানার ঝুট ব্যবসায়ী মনির হোসেনের মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার এসআই মাইনুল ইসলাম খান পুলক ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন।

রাষ্ট্রপক্ষে রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে শুনানি করেন মহানগর পিপি অ্যাডভোকেট ওমর ফারুক ফারুকী। দীপু মনির আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে তাঁর ৪ দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন আদালত।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ৫ আগস্ট শাহবাগ থানার চানখাঁরপুল এলাকায় ছাত্র-জনতার সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেন ক্ষুদ্র ঝুট ব্যবসায়ী মো. মনির হোসেন। দুপুরে গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যান মনির।

এ ঘটনায় গত ১৪ মার্চ মনিরের স্ত্রী রোজিনা আক্তার বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় ৩৫১ জনকে এজাহারনামীয় ও ৫০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়।

গত বছরের ১৯ আগস্ট সন্ধ্যায় রাজধানীর বারিধারা এলাকা থেকে ডা. দীপু মনিকে আটক করে পুলিশ। এরপর থেকে বেশ কয়েকটি হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয় তাঁকে। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন মামলায় বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ডে নেওয়া হয়।

বিষয়:

ঢাকা জেলাহত্যাঢাকা বিভাগমামলাআদালতবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেশে ফেরা, নির্বাচন ও প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে যা বললেন তারেক রহমান

চিরশত্রু পাকিস্তানের কাছে বন্ধু রাশিয়ার জেট ইঞ্জিন বিক্রি, ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সম্পর্কিত

ঈশ্বরদীতে জনতা ব্যাংকের ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা নিয়ে কর্মকর্তা উধাও

ঈশ্বরদীতে জনতা ব্যাংকের ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা নিয়ে কর্মকর্তা উধাও

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা জানুয়ারিতে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা জানুয়ারিতে

আশুলিয়ায় পোশাক কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৬ ইউনিট

আশুলিয়ায় পোশাক কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৬ ইউনিট

ঝুট ব্যবসায়ী মনির হত্যা মামলায় দীপু মনি ৪ দিনের রিমান্ডে

ঝুট ব্যবসায়ী মনির হত্যা মামলায় দীপু মনি ৪ দিনের রিমান্ডে