Ajker Patrika

‎কারওয়ান বাজারে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ৫২
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

‎রাজধানীর কারওয়ান বাজার মোড় এলাকায় দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

তেজগাঁও থানা-পুলিশ বলছে, ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে কলাবাগান থানা এলাকায়। আর কলাবাগান থানা বলছে, ঘটনাস্থলটি তেজগাঁও থানা এলাকার মধ্যে পড়েছে।

তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাটি কলাবাগান থানা এলাকায়। সার্ক ফোয়ারার পশ্চিম পাশের ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এটি কলাবাগান থানার মধ্যে পড়েছে।’

‎তবে কলাবাগান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থলে নিজে গিয়েছি। তবে সেটা আমাদের থানা এলাকায় পড়েনি। সেটা তেজগাঁও থানার মধ্যে পড়েছে।’

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কর্মী নেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, আবেদন শেষ ২০ নভেম্বর

এইচএসসি পরীক্ষার পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ, পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেখুন

বিহারে নির্বাচনে ভরাডুবির পর লালু যাদবের ঘরে আগুন, বাপ–ভাইকে ত্যাজ্য করলেন রোহিনী

শ্রীপুরে গ্রামীণ ব্যাংকে পেট্রলবোমা বিস্ফোরণ

রাজধানীর তিন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ, বাসে আগুন, এক পথচারী আহত

এলাকার খবর
Loading...