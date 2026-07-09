মোহাম্মদপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুজন নিহত

রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকার ঢাকা উদ্যান শপিং কমপ্লেক্সের নিচ তলায় বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতরা হলেন— দারোয়ান আমির হোসেন(৫৫) ও ইলেকট্রিশিয়ান দেলোয়ার হোসেন (৫০)।
আজ বৃহস্পতিবার রাত ১টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মোহাম্মদপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রকিবুজ্জামান তালুকদার। তিনি জানান, সন্ধ্যা ৭টার দিকে মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যান শপিং কমপ্লেক্সের নিচে দেলোয়ার হোসেন ইলেকট্রিকের কাজ করছিলেন এবং তাকে সাহায্য করছিলেন আমির হোসেন নামে ওই ভবনের দারোয়ান। পরে ওয়ারিংয়ের কাজের সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুজন অচেতন হয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে পড়ে থাকেন। রাজমিস্ত্রি আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে দুজনকে দেখতে পান। পরে থানা-পুলিশকে খবর দিলে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
রকিবুজ্জামান তালুকদার আরও জানান, রাত ৮টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। সেখান থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
নিহত দেলোয়ার হোসেনের বাড়ি বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার হাসনাবাদ এলাকার। তিনি সেখানকার মৃত আব্দুল বেপারীর ছেলে । অপরদিকে আমির হোসেনের বাড়ি বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার। তিনি মৃত মো. আলীর ছেলে।
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