Ajker Patrika
ঢাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৮ মার্চ ২০২৬, ১৯: ৫১
কনটেন্ট ক্রিয়েটর রাকিব হত্যা: দুই আসামির দোষ স্বীকার, দুজন রিমান্ডে
রাকিবুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় কলেজ শিক্ষার্থী ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর রাকিবুল ইসলাম রাকিবকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার চার আসামির মধ্যে দুইজন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। অপর দুই আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে।

আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কামাল উদ্দিন দুইজনের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি গ্রহণ করেন এবং অপর দুইজনকে রিমান্ডে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, আসামি গোলাম রসুল শিহাব ও সাগর কবির আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। অপরদিকে রাফিন শেখ ও শাহরিয়ার নাজিম জয়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৫ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে শাহবাগ থানা-পুলিশ চারজনকে আদালতে হাজির করে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার এসআই মো. মিঠু সরকার দুইজনের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার ও দুইজনকে ৭ দিন করে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন। পরে আদালত দুইজনের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার পর তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। শুনানি শেষে অপর দুজনকে পাঁচ দিন করে রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন।

এর আগে শিহাবকে ঘটনাস্থল শহীদ মিনার এলাকা থেকে, সাগরকে পটুয়াখালী থেকে এবং রাফিন ও জয়কে খুলনা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্য উদ্ঘাটন, ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র (পিস্তল) ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার এবং এ ঘটনায় জড়িত অন্য আসামিদের শনাক্ত করতে দুইজনকে রিমান্ডে নেওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে শিহাব ও সাগর হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী সালাউদ্দিনের নির্দেশে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলেও তারা জানিয়েছেন।

রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রাকিবুল ইসলামকে (২৫) গত রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে গুলি করে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। সোমবার দিবাগত মধ্যরাতে নিহতের বাবা মো. তরিকুল ইসলাম খোকন হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা ৫-৬ জনকে আসামি করা হয়।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, বাদী তরিকুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলের পরিচ্ছন্নতাকর্মী। তাঁর ছেলে মো. রাকিবুল ইসলাম (২৫) শেখ বোরহান উদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজে স্নাতক (সম্মান) দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। রাকিবুল রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মোটরসাইকেল নিয়ে শহীদ মিনার এলাকায় যান। শহীদ মিনারের পশ্চিম পাশে মোটরসাইকেল পার্কিং করার পরই আগে থেকে ওৎ পেতে থাকা ৫-৬ জন ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে রাকিবুলকে গুলি করে। তারা দেশীয় ধারালো অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে রাকিবুলের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতও করে। এরপর দুর্বৃত্তরা তাঁকে মৃত ভেবে পালিয়ে যায়।

রাকিবুল ইসলাম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক ও ইনস্টাগ্রামে রাকিব আহম্মেদ নামে বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট তৈরি করতেন। ফেসবুক ও ইউটিউবে তাঁর প্রায় আট লাখ অনুসারী রয়েছে।

বিষয়:

গুলিহত্যাকাণ্ডহত্যারাজধানীঢাকাখুন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

