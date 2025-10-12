Ajker Patrika
সরকারকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আলটিমেটাম দিলেন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রতিনিধিদল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ৪৮
প্রেসক্লাব অবস্থান করছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া দেওয়াসহ তিন দাবি পূরণে সরকারকে আজ রোববার সন্ধ্যা পর্যন্ত আলটিমেটাম দিয়েছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। আগামীকালের (১৩ অক্টোবর) মধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি না হলে সব এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

আজ রোববার রাজধানীর প্রেসক্লাব এলাকায় অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে আলটিমেটামের ঘোষণা দেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী।

এ সময় দেলাওয়ার হোসেন আজিজী বলেন, দাবি মানা না হলে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করবেন।

এমপিও হলো মান্থলি পে অর্ডার বা মাসিক বেতন আদেশ। বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা প্রতি মাসে বেতনের মূল অংশ ও কিছু ভাতা সরকার থেকে পান। বর্তমানে দেশে ২৯ হাজার ১৬৪টি এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে স্কুল ও কলেজ ২০ হাজার ৪৩৭টি। এসব প্রতিষ্ঠানে সাড়ে ৫ লাখের বেশি শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত।

এদিকে কর্মসূচি থেকে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ১৩ সদস্যদের প্রতিনিধিদল সচিবালয়ে গেছেন। তাঁরা অর্থ মন্ত্রণালয়ের চতুর্থ তলায় অবস্থান করছেন। অর্থ উপদেষ্টা এবং সচিবের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন বলে শিক্ষকেরা জানিয়েছেন।

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা হলেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মাঈন উদ্দিন, সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী, যুগ্ম সদস্যসচিব মো. রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সদস্যসচিব মো. আবু তালেব সোহাগ, যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল আমিন হেলালী, যুগ্ম সদস্যসচিব আশরাফুজ্জামান হানিফ, যুগ্ম সদস্যসচিব অধ্যক্ষ আলাউদ্দিন, যুগ্ম সদস্যসচিব তোফায়েল সরকার, যুগ্ম সদস্যসচিব শান্ত ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক হাবিবুল্লাহ রাজু, যুগ্ম সদস্যসচিব প্রকৌশলী আবুল বাশার, যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও আজিজুর রহমান আজম।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানপ্রেসক্লাবশিক্ষকঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগবেতন
