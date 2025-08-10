গজারিয়ার ‘ইয়াবা বদি’ লিটন কসাই গ্রেপ্তার, ১৫ মামলায় আসামি

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার শীর্ষ মাদক কারবারি লিটন কসাইকে (৪০) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ রোববার (১০ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার ভবেরচর ইউনিয়নের আনারপুরা বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গজারিয়ার ‘ইয়াবা বদি’ নামে পরিচিত লিটনের নামে ১৫টি মামলা আছে।
লিটন ভবেরচর ইউনিয়নের আবদুল্লাহপুর গ্রামের ফিরোজ কসাইয়ের ছেলে। তিনি আগে গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামে বসবাস করতেন।
থানা সূত্রে জানা গেছে, কসাই পেশার আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে মাদক কারবার চালিয়ে আসছিল লিটন। মাদক কারবারের অর্থে তিনি তিনটি বাড়িসহ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। বেপরোয়া মাদক কারবারের কারণে তিনি গজারিয়ার ইয়াবা বদি নামে পরিচিত ছিলেন।
কয়েক মাস ধরে লিটনকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ অভিযান চালিয়ে আসছিল। সর্বশেষ গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আনারপুরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, লিটন গজারিয়ার শীর্ষ মাদক কারবারি। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, মাদক, অস্ত্র, চাঁদাবাজি, মারামারি—এমন নানা অভিযোগে গজারিয়া থানাসহ বিভিন্ন থানায় মোট ১৫টি মামলা রয়েছে। তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার শীর্ষ মাদক কারবারি লিটন কসাইকে (৪০) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ রোববার (১০ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার ভবেরচর ইউনিয়নের আনারপুরা বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গজারিয়ার ‘ইয়াবা বদি’ নামে পরিচিত লিটনের নামে ১৫টি মামলা আছে।
লিটন ভবেরচর ইউনিয়নের আবদুল্লাহপুর গ্রামের ফিরোজ কসাইয়ের ছেলে। তিনি আগে গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামে বসবাস করতেন।
থানা সূত্রে জানা গেছে, কসাই পেশার আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে মাদক কারবার চালিয়ে আসছিল লিটন। মাদক কারবারের অর্থে তিনি তিনটি বাড়িসহ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। বেপরোয়া মাদক কারবারের কারণে তিনি গজারিয়ার ইয়াবা বদি নামে পরিচিত ছিলেন।
কয়েক মাস ধরে লিটনকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ অভিযান চালিয়ে আসছিল। সর্বশেষ গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আনারপুরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, লিটন গজারিয়ার শীর্ষ মাদক কারবারি। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, মাদক, অস্ত্র, চাঁদাবাজি, মারামারি—এমন নানা অভিযোগে গজারিয়া থানাসহ বিভিন্ন থানায় মোট ১৫টি মামলা রয়েছে। তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।
কুমিল্লার তিতাসে মো. নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া (৩০) নামের এক যুবককে হত্যা করার অভিযোগে এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ রোববার ভোরে উপজেলার মজিদপুর গ্রাম থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।৮ মিনিট আগে
রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিং মল থেকে ধাক্কামারা চক্রের সক্রিয় দুই নারী সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে তেজগাঁও থানা-পুলিশ। গত শুক্রবার (৮ আগস্ট) তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। আজ রোববার (১০ আগস্ট) এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।১১ মিনিট আগে
যশোরের মনিরামপুরে ভবদহ অঞ্চলে অবস্থিত কুচলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ বরাদ্দের জন্য উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন দপ্তর থেকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিউলি সরকারকে সভাপতি করে প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অভিযোগ উঠেছে, বরাদ্দের টাকার নামমাত্র খরচ করে২০ মিনিট আগে
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় রাজনৈতিক দলের নেতাদের ছত্রচ্ছায়ায় ফসলি জমি থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, এসব বালু উত্তোলনে আত্মঘাতী ড্রেজার মেশিন ব্যবহার করায় বাড়িঘর ও কৃষিজমি ঝুঁকির মুখে পড়েছে। স্থানীয় সূত্র জানায়, বাকাল ইউনিয়নের উত্তর বড়মগড়া গ্রামের মৃত ধনঞ্জয় বাড়ৈর ছেলে জনমিন জন৩৯ মিনিট আগে