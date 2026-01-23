Ajker Patrika
রাজশাহী

রাজশাহীর ২ আসন: বিএনপির বিদ্রোহীরা নির্বাচনী মাঠে, আশাবাদী জামায়াত

  • রাজশাহী-১ ও ৫ আসনে মাঠে আছেন বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী তিনজন
  • প্রচারে পিছিয়ে নেই বিদ্রোহীরা। এ সুযোগ নিতে চায় জামায়াত
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর ২ আসন: বিএনপির বিদ্রোহীরা নির্বাচনী মাঠে, আশাবাদী জামায়াত

রাজশাহীর ছয়টি সংসদীয় আসনে প্রার্থী হতে ৩৮ জন মনোনয়ন দাখিল করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৯ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়। নির্বাচন কমিশনে আপিলের পর প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন ১৩ জন। এখন রাজশাহীর ছয়টি সংসদীয় আসনে মোট প্রার্থী ৩২ জন। তাঁদের মধ্যে দুটি আসনে বিএনপির তিনজন ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী রয়েছেন। এতে বিএনপির ভোট ভাগাভাগি হলে জয়ের সম্ভাবনা বাড়বে বলে আশা জামায়াতে ইসলামীর।

রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন মেজর জেনারেল (অব.) শরীফ উদ্দীন। একই আসনে মনোনয়ন চেয়েছিলেন স্থানীয় বিএনপির নেতা সুলতানুল ইসলাম তারেক। স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে মনোনয়ন দাখিল করেন তিনি। তবে প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ে তাঁর মনোনয়ন বাতিল হয়। আপিলে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন তিনি। এই আসনে জামায়াতের প্রার্থী কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির মুজিবুর রহমান। স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আসনটিতে বিএনপির নেতা-কর্মীরা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এ নিয়ে হামলা ও খুনোখুনিও হয়েছে।

অন্যদিকে রাজশাহী-৫ আসনে (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন জেলা কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম। এই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন যুক্তরাজ্যপ্রবাসী রেজাউল করিম ও পুঠিয়া উপজেলা বিএনপির নেতা ইসফা খায়রুল হক শিমুল। এই আসনে জামায়াতের প্রার্থী পুঠিয়া উপজেলার আমির মাওলানা মনজুর রহমান। ভোট ভাগ হয়ে যাওয়ার বিষয়ে রাজশাহী জেলা জামায়াতে ইসলামীর শিক্ষা কমিটির সভাপতি মো. ওবায়দুল্লাহ বলেন, ‘খুব নরমাল ব্যাপার, তাদের বিদ্রোহী প্রার্থী থাকলে তা আমাদের জন্য পজিটিভ।’

জেলা বিএনপির সদস্যসচিব বিশ্বনাথ সরকার বলেন, ‘রাজশাহী-১ আসনের বিদ্রোহী প্রার্থী অনেক দিন ধরে যেহেতু মাঠে আছেন, তাই কিছু ভোট পেতে পারেন। তারপরও চেষ্টা করব মাঠটাকে ঠিক করে নেওয়ার জন্য।’

রাজশাহী-৫ আসনের বিষয়ে বিশ্বনাথ সরকার বলেন, ‘ওই আসনে যেহেতু জামায়াতের প্রার্থী একেবারেই দুর্বল, আমরা আশা করছি কাভার দিতে পারব।’

বিষয়:

রাজশাহী জেলাবিএনপিমনোনয়নরাজশাহী বিভাগরাজশাহীছাপা সংস্করণজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

রাজশাহীর ২ আসন: বিএনপির বিদ্রোহীরা নির্বাচনী মাঠে, আশাবাদী জামায়াত

রাজশাহীর ২ আসন: বিএনপির বিদ্রোহীরা নির্বাচনী মাঠে, আশাবাদী জামায়াত

বগুড়া: এক বছরে ৪১১ আত্মহত্যা

বগুড়া: এক বছরে ৪১১ আত্মহত্যা

ভোটের আগে সীমান্তে সক্রিয় অস্ত্র কারবারিরা

ভোটের আগে সীমান্তে সক্রিয় অস্ত্র কারবারিরা

ঢাকা-১৯ আসন: বিভক্ত জামায়াত, সুযোগ বিএনপির

ঢাকা-১৯ আসন: বিভক্ত জামায়াত, সুযোগ বিএনপির