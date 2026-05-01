রাজধানীতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর ‘আত্মহত্যা’

রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার রায়ের বাজার এলাকায় সৌরভ হালদার (২৫) নামে এক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরিবার জানিয়েছে, বিষাক্ত কোনো দ্রব্য পান করার পর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সৌরভ।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, সৌরভ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের (ইউল্যাব) ফার্মেসি বিভাগের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি রাজধানীর রায়ের বাজার এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি ঝালকাঠি সদর উপজেলার ভিমরুলী গ্রামে। তাঁর বাবার নাম অমল হালদার।
সৌরভের বোন সানজিদা হালদার বলেন, ‘একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল সৌরভের। ওই মেয়ের সাথে কোনো বিষয় নিয়ে মোবাবইল ফোনে ঝগড়া হয় সৌরভের। এরপর বিষাক্ত কোনো দ্রব্য খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। দ্রুত তাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান। এর আগেও, আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল সৌরভ।’
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি মোহাম্মদপুর থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে।
