চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল

কারাবন্দী নেতাদের মুক্তির দাবিতে চট্টগ্রামের পটিয়ায় নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ঝটিকা মিছিল করেছেন। আজ শুক্রবার উপজেলার মনসা বাদামতল এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে মিছিল করেন তাঁরা।
জানা যায়, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার পটিয়া উপজেলা, পৌরসভা ও পটিয়া কলেজ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এই মিছিলে অংশ নেন। হঠাৎ তাঁরা সড়কে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন এবং বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মিছিলটি মহাসড়কের একটি অংশ প্রদক্ষিণ করে। এ সময় কারাবন্দী নেতাদের মুক্তির দাবিতে স্লোগান দেন অংশগ্রহণকারীরা। আকস্মিক এই মিছিলকে ঘিরে এলাকায় কিছুটা উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।
এ বিষয়ে পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
