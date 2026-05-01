খুলনায় মোটরসাইকেলে এসে দুর্বৃত্তদের গুলি, যুবক আহত

খুলনা মহানগরীতে দুর্বৃত্তদের গুলিতে মোহাম্মদ তাইজুল (৩০) নামের এক যুবক আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (১ মে) দুপুরে লবণচরা থানার সাচিবুনিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
আহত তাইজুল বটিয়াঘাটা উপজেলার গাওঘরা কল্যাণশ্রী চান্দারডাঙ্গা এলাকার নজরুলের ছেলে। তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাচিবুনিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দুটি মোটরসাইকেলে করে চারজন অস্ত্রধারী এসে তাইজুলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এ সময় একটি গুলি তাঁর বাঁ পায়ের হাঁটুতে বিদ্ধ হয়। গুলির শব্দ শুনে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে উপস্থিত লোকজন থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তাইজুলকে উদ্ধার করে দ্রুত খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।
এ বিষয়ে লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলামকে কল দেওয়া হলে তিনি ধরেননি।
ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে পূর্ণ প্যানেলে জয় পেয়েছে বিএনপি ও গণঅধিকার পরিষদ-সমর্থিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ঐক্য প্যানেল। আজ শুক্রবার ভোট গণনা শেষে এই ফলাফল পাওয়া যায়।২৪ মিনিট আগে
বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ নিহত হওয়ার ঘটনায় দায়ের করা হত্যা মামলায় ৩ দিনের রিমান্ড শেষে দুজনকে আদালতে হাজির করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এই মামলায় তিন দফা রিমান্ড শেষে তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।৩৫ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ নগরীর জয়নুল উদ্যানে চলন্ত নাগরদোলা ভেঙে পড়ে পাঁচ শিশু-কিশোর আহত হয়েছে। আহত শিশু-কিশোরদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।৪২ মিনিট আগে
কারাবন্দী নেতাদের মুক্তির দাবিতে চট্টগ্রামের পটিয়ায় নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ঝটিকা মিছিল করেছেন। আজ শুক্রবার উপজেলার মনসা বাদামতল এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে মিছিল করেন তাঁরা।১ ঘণ্টা আগে