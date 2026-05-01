Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় মোটরসাইকেলে এসে দুর্বৃত্তদের গুলি, যুবক আহত

বটিয়াঘাটা (খুলনা) প্রতিনিধি 
খুলনায় মোটরসাইকেলে এসে দুর্বৃত্তদের গুলি, যুবক আহত
প্রতীকী ছবি

খুলনা মহানগরীতে দুর্বৃত্তদের গুলিতে মোহাম্মদ তাইজুল (৩০) নামের এক যুবক আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (১ মে) দুপুরে লবণচরা থানার সাচিবুনিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

আহত তাইজুল বটিয়াঘাটা উপজেলার গাওঘরা কল্যাণশ্রী চান্দারডাঙ্গা এলাকার নজরুলের ছেলে। তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাচিবুনিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দুটি মোটরসাইকেলে করে চারজন অস্ত্রধারী এসে তাইজুলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এ সময় একটি গুলি তাঁর বাঁ পায়ের হাঁটুতে বিদ্ধ হয়। গুলির শব্দ শুনে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে উপস্থিত লোকজন থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তাইজুলকে উদ্ধার করে দ্রুত খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।

এ বিষয়ে লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলামকে কল দেওয়া হলে তিনি ধরেননি।

বিষয়:

গুলিগুলিবিদ্ধদুর্বৃত্তখুলনা বিভাগখুলনাআহতজেলার খবর
প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন: সব পদে বিএনপি-সমর্থক আইনজীবী প্যানেলের জয়

ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন: সব পদে বিএনপি-সমর্থক আইনজীবী প্যানেলের জয়

এবার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তারিক সিদ্দিকের গাড়িচালক ও কেয়ারটেকার ৪ দিনের রিমান্ডে

এবার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তারিক সিদ্দিকের গাড়িচালক ও কেয়ারটেকার ৪ দিনের রিমান্ডে

ময়মনসিংহে নাগরদোলা ভেঙে পড়ে ৫ জন আহত

ময়মনসিংহে নাগরদোলা ভেঙে পড়ে ৫ জন আহত

চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল

চট্টগ্রামে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল