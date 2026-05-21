পল্লবীতে ধর্ষণের পর শিশুকে হত্যা: ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমার নির্দেশ

রাজধানীর পল্লবী এলাকার একটি বাড়িতে সাত বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় তদন্ত প্রতিবেদন সাত দিনের মধ্যে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান।
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার মোসলেহ উদ্দিন আহমদকে আজ বৃহস্পতিবার তিনি এ নির্দেশনা দেন।
আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ড. রেজাউল করিম এ তথ্য জানান।
ড. রেজাউল করিম আরও জানান, একই সঙ্গে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই হত্যাকাণ্ডের বিচারকাজ সম্পন্ন করতে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়ার কথাও বলেছেন আইনমন্ত্রী।
উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার ১৯ মে রাজধানীর মিরপুরের পল্লবী এলাকায় সাত বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ শেষে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।
