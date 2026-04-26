বাস কাউন্টারে নেই নতুন ভাড়ার তালিকা, অভিযানে বিআরটিএ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর সায়েদাবাদসহ আশপাশের এলাকায় বিআরটিএর অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির পর অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগে রাজধানীর সায়েদাবাদসহ আশপাশের এলাকায় অভিযান চালিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। অভিযানে কোনো পরিবহনের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। তবে কোনো কাউন্টারেই নতুন ভাড়ার তালিকা না থাকায় তালিকা সরবরাহসহ কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয়েছে।

আজ রোববার বিআরটিএ আদালত-৩ এর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল, টিটি পাড়া, জনপথ মোড়, যাত্রাবাড়ী ও আশপাশের এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এ সময় বিভিন্ন পরিবহনের কাউন্টার পরিদর্শন করে ভাড়া আদায়ের বিষয়টি যাচাই করা হয়।

অভিযানের সময় অধিকাংশ কাউন্টারে নতুন ভাড়ার তালিকা ঝোলানো ছিল না। পরে বিআরটিএ নির্ধারিত নতুন ভাড়ার তালিকা সরবরাহ করা হয় এবং তা অনুযায়ী ভাড়া আদায়ের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

সেই সঙ্গে নির্ধারিত ভাড়ার বাইরে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়।

অভিযানকালে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. আনিসুজ্জামান বলেন, যাত্রীদের স্বার্থ রক্ষা এবং সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে এ ধরনের মোবাইল কোর্ট অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভিযানে বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো-২ সার্কেলের উপপরিচালক (ইঞ্জিনিয়ার), সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ার), মোটরযান পরিদর্শকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

