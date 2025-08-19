ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতির মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কিরণ পরিতোষ চন্দ্র নামে এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে কারাগার থেকে অচেতন অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কারাগার সূত্র জানিয়েছে, কিরণ পরিতোষ চন্দ্রের (৫০) বাড়ি গাজীপুরের কাপাসিয়ায়। তাঁর বাবার নাম যোগেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর। শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইনে রাজধানীর ভাটারা থানায় করা মামলার আসামি ছিলেন তিনি।
চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে কারারক্ষীরা কিরণ পরিতোষ চন্দ্রকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এরপর চিকিৎসকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কিরণ পরিতোষ চন্দ্র নামে এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে কারাগার থেকে অচেতন অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কারাগার সূত্র জানিয়েছে, কিরণ পরিতোষ চন্দ্রের (৫০) বাড়ি গাজীপুরের কাপাসিয়ায়। তাঁর বাবার নাম যোগেন্দ্র চন্দ্র সূত্রধর। শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইনে রাজধানীর ভাটারা থানায় করা মামলার আসামি ছিলেন তিনি।
চিকিৎসকের বরাত দিয়ে ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে কারারক্ষীরা কিরণ পরিতোষ চন্দ্রকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এরপর চিকিৎসকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
ভোলার দৌলতখানে পুকুরে ডুবে একই বাড়ির দুই শিশু মারা গেছে। আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) উপজেলার উত্তর জয়নগর ইউনিয়নের মধ্য জয়নগর এলাকার সৈয়দউদ্দিন বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।১০ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরী নদী থেকে মোহাম্মদ আলী (৮) নামের এক মাদ্রাসাছাত্রের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে সদর উপজেলার নয়াগাঁও এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১৪ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ঝগড়া থামাতে গিয়ে চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে এক যুবক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলার সিধলা ইউনিয়নের হাসনপুর গ্রামে গতকাল সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। নিহত যুবকের নাম মোকশেদ আলী (২৮)। তিনি ওই গ্রামের মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে।১৭ মিনিট আগে
খাগড়াছড়িতে মৃত নবজাতককে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে খাগড়াছড়ি পৌরসভার ব্রিজসংলগ্ন ময়লা-আবর্জনার জায়গায় মৃতদেহটি পাওয়া যায়। খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা এ তথ্য নিশ্চিত করেন।২০ মিনিট আগে