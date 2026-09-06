এক্সপ্রেসওয়েতে লাশ: হত্যার জবানবন্দি দিলেন সুপারভাইজার-হেলপার

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে থেকে ইসমাইল হোসেন নামের ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধারের মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া বাসের সুপারভাইজার ও চালকের সহকারী হত্যার দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন। আর একই পরিবহনের চালককে ৪ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।
আজ রোববার ‘রাজ ক্লাসিক’ নামের পরিবহনের সুপারভাইজার সাজু লস্কর ও সহকারী (হেলপার) মাহবুব আলম মনির ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন। আর চালক সোহেল রানাকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।
নিহতের কোমরে গুঁজে রাখা টাকা দেখতে পেয়ে লোভে পড়ায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে জবানবন্দি দিয়েছেন বলে আদালতের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।
স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে দুই আসামি আদালতকে জানান, গত ৪ সেপ্টেম্বর ভোর আনুমানিক সাড়ে ৪টার দিকে জামালপুরের দিকপাই বাসস্ট্যান্ড থেকে ইসমাইলকে যাত্রী হিসেবে বাসে তোলা হয়। সুপারভাইজার সাজু যখন ইসমাইলের কাছে ভাড়া চান, তখন তিনি তাঁর কোমরের লুঙ্গির ভাঁজ বা কোচ থেকে টাকা বের করার সময় সেখানে অনেক টাকা দেখতে পান। বিষয়টি সাজু বাসচালক সোহেলকে জানান যে ওই যাত্রীর কাছে অনেক টাকা রয়েছে। সম্ভবত তিনি ব্যবসায়ী বলেও ধারণা করেন তারা
পরে টাকাগুলো হাতিয়ে নেওয়ার জন্য বাসচালক একটি পরিকল্পনা করেন।
জবানবন্দিতে তারা বলেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী, বাসটি চান্দুরা বাসস্ট্যান্ডে ইসমাইলকে না নামিয়ে অন্য যাত্রীদের গাজীপুরের বিভিন্ন স্থানে নামিয়ে দিয়ে ঢাকার দিকে আসতে থাকেন। একপর্যায়ে সুপারভাইজার এবং হেলপার মিলে ইসমাইলের মুখ ও হাত স্কচটেপ দিয়ে বেঁধে ফেলে এবং গামছা পেঁচিয়ে তাঁর শ্বাসরোধ করে মৃত্যু নিশ্চিত করেন।
পরে বাস থেকে লাশ ফেলার বিষয়ে আসামিরা বলেন, হত্যাকাণ্ডের পর তাঁরা বিমানবন্দর দিয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে বনানীতে যান। সেখান থেকে ইউ টার্ন করে উল্টো পথে আবার বিমানবন্দরের দিকে যাওয়ার সময় ইসমাইলের মৃতদেহ এক্সপ্রেসওয়ের ওপর ফেলে রেখে চলে যান। এ সময় টাকা ও ইসমাইলের কাছে থাকা মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে নেন তারা।
জবানবন্দিতে আসামিরা আরও জানিয়েছেন, বাসে উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েন ইসমাইল। এর আগে সুপারভাইজার তাঁকে গন্তব্যস্থল এলে ডেকে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে টাকা দেখে ফেলার পর লোভ সামলাতে না পেরে তাঁরা ইসমাইলকে আর ঘুম থেকে ডাকেননি। এরই মধ্যে তারা তিনজন টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেন।
দুই আসামি জবানবন্দিতে জানান, ইসমাইলকে হত্যার আগে বাসের সব যাত্রীদের তারা বিভিন্ন গন্তব্য স্থানে নামিয়ে দেন। যখন হত্যা করা হয় তখন বাসের মধ্যে ইসমাইল একাই ছিলেন।
চট্টগ্রামের ডিসি হিল এলাকায় গাড়িচাপায় অন্তঃসত্ত্বা একটি কুকুর হত্যা মামলার আসামি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন। ২০২৫ সালের ৪ ডিসেম্বর রাতে নগরীর ডিসি হিলে একটি অন্তঃসত্ত্বা কুকুরকে গাড়িচাপা দিয়ে হত্যার অভিযোগ এনে আদালতে নালিশি মামলার আবেদন করেন তোফাইল আহম্মদ (২৭) নামের এক পশুপ্রেমী।৫ মিনিট আগে
চলতি বছরে সিলেট বিভাগে সড়ক দুর্ঘটনায় এক মাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে আগস্ট মাসে। আগস্ট মাসে সিলেট বিভাগে ৩৫টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৭ জন নিহত ও ১২২ জন আহত হয়েছেন। যা চলতি বছরে এক মাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রাণহানির ঘটনা। এর আগে চলতি বছরের মে মাসে সর্বোচ্চ ৫১ জনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।২৯ মিনিট আগে
রংপুরের মিঠাপুকুরে ভেজাল গুড় তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়ে কারখানা মালিককে অর্থদণ্ড করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার ময়েনপুর ইউনিয়নের ফুল চৌকি গ্রামে মুকুল মিয়ার গুড় তৈরির কারখানায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।৪১ মিনিট আগে
ভাগ্য বদলের আশায় স্বজনদের মুখে হাসি ফোটাতে লেবাননে পাড়ি জমিয়েছিলেন শুভ দাস। কিন্তু তিনি আর জীবিত ফিরলেন না। মারা যাওয়ার ৩ মাস ২৫ দিন পর কফিনবন্দী হয়ে আজ রোববার সকালে নিথর দেহে বাড়িতে ফিরেছেন তিনি। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় নিহত তিন প্রবাসীর মধ্যে ছিলেন শুভ দাস (২৩)।১ ঘণ্টা আগে