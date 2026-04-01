রাজধানীর ভাষানটেকে ফুটপাত দখল করায় ব্যবসায়ীদের জরিমানা, মালামাল জব্দ

রাজধানীর মিরপুরের ভাষানটেক এলাকায় ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করায় কয়েকজন ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে বিভিন্ন মেয়াদে জেল দিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। এ সময় বেশ কিছু মালপত্র জব্দ করা হয়। অভিযানের সময় কয়েকজন দোকানি ফুটপাত থেকে মালামাল সরালেও অনেকে দোকান বন্ধ করে চলে যান।
আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ভাষানটেক থানা-সংলগ্ন সড়কের পশ্চিম পাশে পুলিশের অভিযান চালানোর সময় এমন চিত্র দেখা যায়। এ সময় প্রায় প্রতিটি দোকানের মালামাল সামনের ফুটপাতে রাখা ছিল। অভিযানের সংবাদ পেয়ে দোকানিরা তড়িঘড়ি করে মালামাল সরাতে শুরু করেন। অনেকে দোকান বন্ধ করে দেন। এ সময় ফুটপাতে দোকানের মালামাল রাখায় বেশ কয়েকজন দোকানমালিককে জরিমানা করা হয়। এর মধ্যে আল্লাহর দান এন্টারপ্রাইজকে ২০ হাজার, ফারহানা ট্রেডার্সকে ১৫ হাজার, তোফাজ্জল এন্টারপ্রাইজকে ১০ হাজার, মহিউদ্দিন এন্টারপ্রাইজকে ১০ হাজার, বিসমিল্লাহ ট্রেডার্সকে ১০ হাজার, হুরাইরা এন্টারপ্রাইজকে ১০ হাজার টাকাসহ বেশ কয়েকটি দোকানের মালিককে জরিমানা করা হয়। অভিযানকালে ব্যবসায়ীদের দ্রুত মালামাল সরানোর নির্দেশ দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। তবে অনেকে দোকান রেখে পালিয়ে যান। তখন বেশ কিছু দোকানের মালপত্র জব্দ করে পুলিশ।
আল্লাহর দান এন্টারপ্রাইজের মালিক নিজাম উদ্দিন বলেন, ‘এখানে লোকজনের তেমন আনাগোনা থাকে না। সবাই দোকানের সামনে মালামাল রেখে কাজ করে। আমিও কাজ করছি। আজকে ম্যাজিস্ট্রেট এসে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। অথচ ঈদের পর এক টাকাও বিক্রি করতে পারিনি। এখন টাকা দেওয়ার কোনো উপায় নাই। জেলই খাটতে হবে।’
ডিএমপির স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. বেলাল হোসাইন বলেন, ‘যেসব ব্যবসায়ী তাঁদের দোকানের পরিধি বাড়িয়ে ফুটপাত দখল করেছেন, আমরা আজ তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছি। যাঁরা নির্দেশনা পাওয়ার পরও অবৈধ দখল করে ব্যবসা পরিচালনা করছেন, তাঁদের জরিমানা করা হয়েছে।’
নোয়াখালীর চাটখিল পৌর এলাকা থেকে খোকন নামে এক ব্যক্তির আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১১টার দিকে চাটখিল পৌরসভার দৌলতপুর গ্রামের মন্ত্রী পোলসংলগ্ন ঝোপ থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।৫ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার বড়খাপন ও পোগলা ইউনিয়নের কৃষকদের মধ্যে ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার বড়খাপন ইউনিয়নের দত্তখিলা-নাগেরগাতী এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়েছে।৭ মিনিট আগে
প্রিন্টের বিল পরিশোধকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল কাফীর নেতৃত্বে এক দোকানিকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার (৫ এপ্রিল) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। এতে দোকানিসহ দুজন আহত হন। বর্তমানে দোকানটি বন্ধ রয়েছে।১৩ মিনিট আগে
সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ। টিউবওয়েল বা সাব-মারসিবল পাম্প না থাকায় এদের এখনো বাধ্য হয়েই নদী, হাওর ও পুকুরের পানির ওপর নির্ভর করতে হয়; যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দূষিত। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় অধিকাংশ টিউবওয়েলেই এখন পানি উঠছে না।১৯ মিনিট আগে