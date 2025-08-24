Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ঢাকায় ২৫ স্থায়ী পোস্টার বোর্ড উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর আগারগাঁও তালতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বোর্ড স্থাপন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। ছবি: সংগৃহীত
রাজধানীর আগারগাঁও তালতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বোর্ড স্থাপন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) আওতাধীন এলাকায় ২৫টি স্থায়ী পোস্টার বোর্ড চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে নতুন বোর্ড ১০টি ও সংস্কার করা বোর্ড ১৫টি। আজ রোববার রাজধানীর আগারগাঁও তালতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বোর্ড স্থাপন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।

ডিএনসিসির পক্ষ থেকে জানানো হয়, নতুন স্থাপন করা বোর্ডগুলোর আয়তন ৫ ফুট বাই ৮ ফুট। আর সংস্কারকৃত বোর্ডগুলোর আয়তন ১৬ থেকে ২৫ ফুট লম্বা ও ৫ ফুট চওড়া। প্রাথমিকভাবে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ২৫টি বোর্ড চালু করা হলেও ধাপে ধাপে সব ওয়ার্ড, গুরুত্বপূর্ণ মোড়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সামনে বোর্ড বসানো হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেন, ‘শহরের সৌন্দর্য রক্ষা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদার কথা বিবেচনা করে পোস্টার লাগানোর নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক যেকোনো পোস্টার এসব বোর্ডে বিনা মূল্যে লাগানো যাবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘যারা সিটি করপোরেশনের নির্ধারিত স্থান ছাড়া যত্রতত্র পোস্টার লাগাবেন, তাদের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক রেট অনুযায়ী জরিমানা করা হবে।’

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএনসিসির প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মঈন উদ্দিনসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

বিষয়:

রাজধানীঢাকা বিভাগঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনজেলার খবরডিএনসিসি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএসএফের হাতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় মিলেছে

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

অমীমাংসিত বিষয় সমাধানে পাকিস্তানের দাবি নাকচ করল সরকার

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

সম্পর্কিত

কক্সবাজারে মাদক শনাক্তে পরীক্ষাগার, হচ্ছে মাদক কারবারিদের তালিকা

কক্সবাজারে মাদক শনাক্তে পরীক্ষাগার, হচ্ছে মাদক কারবারিদের তালিকা

পাশ দিয়ে জোরে বাইক চালানোয় দুই পক্ষের সংঘর্ষ, খুবিতে ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ

পাশ দিয়ে জোরে বাইক চালানোয় দুই পক্ষের সংঘর্ষ, খুবিতে ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ

ঢাকায় ২৫ স্থায়ী পোস্টার বোর্ড উদ্বোধন

ঢাকায় ২৫ স্থায়ী পোস্টার বোর্ড উদ্বোধন

২১ বার অস্ত্রোপচার শেষে ঘরে ফিরলেন মাইলস্টোনের শিক্ষক নিশি আক্তার

২১ বার অস্ত্রোপচার শেষে ঘরে ফিরলেন মাইলস্টোনের শিক্ষক নিশি আক্তার