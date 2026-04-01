মধ্যপ্রাচ্য সংকটে শাহজালালে এক মাসে বাতিল ৮৯৪টি ফ্লাইট

মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে আকাশসীমা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গত এক মাসে ৮৯৪টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। একই সময়ে সীমিত পরিসরে ১২৮৯টি ফ্লাইট পরিচালিত বা পরিকল্পনায় রাখা হয়েছে, যা বিমান চলাচলে বড় ধরনের অস্থিরতার ইঙ্গিত দিচ্ছে।
বিমানবন্দর সূত্র জানায়, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই সংকটে ইরান, ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার ও জর্ডানের আকাশসীমা আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ থাকায় ধারাবাহিকভাবে ফ্লাইট বাতিল হচ্ছে।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১ মার্চ সর্বোচ্চ ৪০টি এবং ২ মার্চ ৪৬টি ফ্লাইট বাতিল হয়। এরপরও প্রতিদিন গড়ে ২০ থেকে ৩৫টি ফ্লাইট বাতিলের ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ ১ এপ্রিল রাত ১২টার পর থেকে আরও ১৮টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।
অন্যদিকে, সীমিত আকারে ফ্লাইট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে মাসকাট, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতগামী ফ্লাইটগুলো আংশিক চালু রাখা হয়েছে। বিভিন্ন দিনে ৩০ থেকে ৫০টির মতো ফ্লাইট পরিচালিত হয়েছে, যা সংকটের মধ্যেও যোগাযোগ সচল রাখার চেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে।
এভিয়েশন সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্যের আকাশসীমা সংকট দীর্ঘায়িত হলে বাংলাদেশের শ্রমবাজার, প্রবাসী যাত্রী চলাচল এবং এয়ারলাইন্স খাত বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়বে। বিশেষ করে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতগামী রুটে যাত্রী চাপ বেশি থাকায় ভোগান্তি আরও বেড়েছে।
সংশ্লিষ্টরা পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করলেও, নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতির ওপরই ফ্লাইট স্বাভাবিক হওয়া নির্ভর করছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।
নোয়াখালীর চাটখিল পৌর এলাকা থেকে খোকন নামে এক ব্যক্তির আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১১টার দিকে চাটখিল পৌরসভার দৌলতপুর গ্রামের মন্ত্রী পোলসংলগ্ন ঝোপ থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।৩ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার বড়খাপন ও পোগলা ইউনিয়নের কৃষকদের মধ্যে ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার বড়খাপন ইউনিয়নের দত্তখিলা-নাগেরগাতী এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়েছে।৬ মিনিট আগে
প্রিন্টের বিল পরিশোধকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল কাফীর নেতৃত্বে এক দোকানিকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার (৫ এপ্রিল) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। এতে দোকানিসহ দুজন আহত হন। বর্তমানে দোকানটি বন্ধ রয়েছে।১২ মিনিট আগে
সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ। টিউবওয়েল বা সাব-মারসিবল পাম্প না থাকায় এদের এখনো বাধ্য হয়েই নদী, হাওর ও পুকুরের পানির ওপর নির্ভর করতে হয়; যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দূষিত। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় অধিকাংশ টিউবওয়েলেই এখন পানি উঠছে না।১৭ মিনিট আগে