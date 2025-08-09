জাবিতে ছাত্রদলের হল কমিটিতে পদবঞ্চিতদের বিক্ষোভ মিছিল

জাবি প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি আবাসিক হলে কমিটি ঘোষণা করেছে শাখা ছাত্রদল। এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন পদবঞ্চিত নেতা-কর্মীরা।
আজ শুক্রবার (৮ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের করেন নেতা-কর্মীরা। মিছিলটি কয়েকটি সড়ক ঘুরে আবার একই স্থানে এসে শেষ হয়।
মিছিলে নেতা-কর্মীদের ‘অবৈধ কমিটি মানি না, মানব না’, ‘ত্যাগীদের মূল্যায়ন করতে হবে, করতে হবে’, ‘কমিটি মানি না, মানব না’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়।
মিছিল শেষে আন্দোলনকারীরা বলেন, এই কমিটিতে ত্যাগীদের মূল্যায়ন করা হয়নি। নিজেদের লোক নিয়ে কমিটি করার মাধ্যমে সংগঠনের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই পকেট কমিটি বিলুপ্ত করতে হবে আর না হয় আমরা আরও কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করব।
