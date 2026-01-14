Ajker Patrika

বাঁশখালীতে ঘুষের টাকাসহ পরিবার পরিকল্পনার অফিস সহকারী আটক

বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে আজ বুধবার উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের (অফিস) সহকারীর কক্ষে দুদকের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে ঘুষের টাকাসহ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের (অফিস) সহকারী শাহ আলমকে (৪৮) আটক করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সকালে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সমন্বিত জেলা কার্যালয় চট্টগ্রাম-২-এর একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযান চালায়।

দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় চট্টগ্রাম-২-এর সহকারী পরিচালক মুসাব্বির আহমেদ আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, চাকরি থেকে অবসরকালীন সময়ে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী মোহাম্মদ মোসাদ্দের মাসুদের (নিরাপত্তাপ্রহরী) কাছ থেকে অফিসের কাগজপত্র ঠিক করতে ৯০ হাজার টাকা দাবি করেন শাহ আলম।

মুসাব্বির আহমেদ বলেন, প্রথম দফায় ব্যাংক চেকের মাধ্যমে তিনি তাঁকে কিছু টাকা দেন। বারবার চাপের মুখে আবারও ২০ হাজার টাকা নগদ দেওয়া হয়। সমন্বিত দুদকের টিম অভিযান চালিয়ে শাহ আলমের ড্রয়ার থেকে ওই টাকাসহ তাঁকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাগজপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

দুদকে অভিযোগকারী মোসাদ্দের মাসুদ বলেন, ‘চাকরি থেকে অবসরের পর চাকরির ফাইল ট্রেজারিতে পাঠানো জন্য ওই কর্মচারী অফিস খরচ হিসেবে ৯০ হাজার টাকা দাবি করেন। আমি নানা ধরনের হয়রানি থেকে মুক্তি পেতে ব্যাংক চেকের মাধ্যমে তাঁকে ৭০ হাজার টাকা দিই।’

বাঁশখালী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (এমসিএইচ) শামীমা আক্তার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অফিস সহকারী হিসেবে তাঁর এমন কোনো আচরণ আমি এ পর্যন্ত দেখিনি। বিষয়টি আরও তদন্ত করা দরকার।’

অভিযান পরিচালনা সময় উপস্থিত ছিলেন দুদকের উপপরিচালক রিয়াস উদ্দিন, সহকারী পরিচালক জসীম উদ্দীন, উপসহকারী পরিচালক সুরাইয়া সুলতানা, আবুল হাসান, বাঁশখালী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সুধাংশু শেখর হালদার প্রমুখ।

চট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামপরিবার পরিকল্পনাদুদকজেলার খবরস্বাস্থ্যবাঁশখালী
