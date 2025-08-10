কেরানীগঞ্জে এক্সপ্রেসওয়ের স্টেশনের রুট পরিবর্তনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি
প্রস্তাবিত ‘ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে’ প্রকল্পের কেরানীগঞ্জের রাজেন্দ্রপুর স্টেশনের রুট পরিবর্তনের দাবিতে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন কয়েক হাজার মানুষ। আজ রোববার সকালে মানববন্ধন কর্মসূচি শেষে মহাসড়ক অবরোধ করা হয়।
সকাল সাড়ে ১০টায় অবরোধ কর্মসূচি শুরু হলে মহাসড়কে সব ধরনের যানবাহন আটকা পড়ে। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে অবরোধ তুলে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসে।
জানা গেছে, নারায়ণগঞ্জের মদনপুর থেকে যাত্রা শুরু করে কেরানীগঞ্জ হয়ে সাভারের হেমায়েতপুর পর্যন্ত ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। কেরানীগঞ্জের রাজেন্দ্রপুরে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কের পাশে প্রায় দুই একর জমি নির্ধারণ করা হয়েছে প্রকল্পের স্টেশন বা ‘হাব’ নির্মাণের জন্য। এক্সপ্রেসওয়ের রাজেন্দ্রপুর স্টেশন নির্মাণ হলে সেখানকার অনেক মানুষ ভিটেমাটি হারা হবে বলছেন স্থানীয়রা।
রাজেন্দ্রপুর বসতভিটা রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক নুর হোসেন মিয়া বলেন, ‘ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রস্তাবিত টার্নিং পয়েন্ট স্থাপনের লক্ষ্যে তেঘরিয়া ইউনিয়নের ১০টি গ্রাম নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আমাদের পূর্বপুরুষদের বসতভিটা, মসজিদ-মন্দির-উপাসনালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও খেলার মাঠসহ সর্বস্ব আমাদের হারাতে হবে। আমরা উন্নয়নের বিরুদ্ধে নই, কিন্তু উন্নয়ন হবে মানবিক ও পরিবেশসম্মত। মাত্র এক কিলোমিটার পূর্বদিকে সরিয়ে নিলেই গ্রামগুলো রক্ষা পায়।’
ঢাকা জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক জুয়েল মোল্লা বলেন, ‘কেরানীগঞ্জের ১২ ইউনিয়নের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তেঘরিয়া ইউনিয়ন থেকে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, সেনাবাহিনী, র্যাব-১০-এর প্রধান কার্যালয়, রেললাইনসহ অসংখ্য প্রকল্পে শত শত একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের কারণে ইতিমধ্যে অনেক পরিবার ভিটেমাটি হারা হয়েছে। এ অবস্থায় নতুন করে ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য রাজেন্দ্রপুরে একটি স্টেশন করা হবে, যাতে প্রায় দুই একর জমি লাগবে। এতে নতুন করে অনেক পরিবার ভিটেমাটি হারা হবে। সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, এই প্রকল্পে রাজেন্দ্রপুর স্টেশনটির রুট পরিবর্তন করে বাস্তবায়ন করা হোক।’
ঢাকা জেলা (দক্ষিণ) ছাত্রদলের সভাপতি পাভেল মোল্লা বলেন, ‘নকশা অনুযায়ী এই প্রকল্প বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুর হাউজিং প্রকল্প প্রিয় প্রাঙ্গণের ভেতর দিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ২০১৭ সালে প্রস্তাবিত রাজেন্দ্রপুর স্টেশনটি সাধারণ মানুষের ভিটেমাটির ওপর স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। বিপুর হাউজিং কোম্পানি খালি পড়ে আছে। আমাদের দাবি, প্রস্তাবিত স্টেশনটি সাধারণ মানুষের ভিটেমাটি থেকে সরিয়ে প্রিয় প্রাঙ্গণের ভেতর নেওয়া হোক।’
এদিকে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক অবরোধের ফলে যানবাহন চলাচল থেমে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়ে যাত্রীরা। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রিনাত ফৌজিয়া এ বিষয়ে সুষ্ঠু একটি সমাধানের আশ্বাস দিলে আন্দোলনকারীরা অবরোধ তুলে নেন বলে জানা গেছে।
প্রস্তাবিত ‘ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে’ প্রকল্পের কেরানীগঞ্জের রাজেন্দ্রপুর স্টেশনের রুট পরিবর্তনের দাবিতে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন কয়েক হাজার মানুষ। আজ রোববার সকালে মানববন্ধন কর্মসূচি শেষে মহাসড়ক অবরোধ করা হয়।
সকাল সাড়ে ১০টায় অবরোধ কর্মসূচি শুরু হলে মহাসড়কে সব ধরনের যানবাহন আটকা পড়ে। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে অবরোধ তুলে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসে।
জানা গেছে, নারায়ণগঞ্জের মদনপুর থেকে যাত্রা শুরু করে কেরানীগঞ্জ হয়ে সাভারের হেমায়েতপুর পর্যন্ত ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। কেরানীগঞ্জের রাজেন্দ্রপুরে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কের পাশে প্রায় দুই একর জমি নির্ধারণ করা হয়েছে প্রকল্পের স্টেশন বা ‘হাব’ নির্মাণের জন্য। এক্সপ্রেসওয়ের রাজেন্দ্রপুর স্টেশন নির্মাণ হলে সেখানকার অনেক মানুষ ভিটেমাটি হারা হবে বলছেন স্থানীয়রা।
রাজেন্দ্রপুর বসতভিটা রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক নুর হোসেন মিয়া বলেন, ‘ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রস্তাবিত টার্নিং পয়েন্ট স্থাপনের লক্ষ্যে তেঘরিয়া ইউনিয়নের ১০টি গ্রাম নির্ধারণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আমাদের পূর্বপুরুষদের বসতভিটা, মসজিদ-মন্দির-উপাসনালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও খেলার মাঠসহ সর্বস্ব আমাদের হারাতে হবে। আমরা উন্নয়নের বিরুদ্ধে নই, কিন্তু উন্নয়ন হবে মানবিক ও পরিবেশসম্মত। মাত্র এক কিলোমিটার পূর্বদিকে সরিয়ে নিলেই গ্রামগুলো রক্ষা পায়।’
ঢাকা জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক জুয়েল মোল্লা বলেন, ‘কেরানীগঞ্জের ১২ ইউনিয়নের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তেঘরিয়া ইউনিয়ন থেকে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, সেনাবাহিনী, র্যাব-১০-এর প্রধান কার্যালয়, রেললাইনসহ অসংখ্য প্রকল্পে শত শত একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের কারণে ইতিমধ্যে অনেক পরিবার ভিটেমাটি হারা হয়েছে। এ অবস্থায় নতুন করে ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য রাজেন্দ্রপুরে একটি স্টেশন করা হবে, যাতে প্রায় দুই একর জমি লাগবে। এতে নতুন করে অনেক পরিবার ভিটেমাটি হারা হবে। সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, এই প্রকল্পে রাজেন্দ্রপুর স্টেশনটির রুট পরিবর্তন করে বাস্তবায়ন করা হোক।’
ঢাকা জেলা (দক্ষিণ) ছাত্রদলের সভাপতি পাভেল মোল্লা বলেন, ‘নকশা অনুযায়ী এই প্রকল্প বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুর হাউজিং প্রকল্প প্রিয় প্রাঙ্গণের ভেতর দিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ২০১৭ সালে প্রস্তাবিত রাজেন্দ্রপুর স্টেশনটি সাধারণ মানুষের ভিটেমাটির ওপর স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। বিপুর হাউজিং কোম্পানি খালি পড়ে আছে। আমাদের দাবি, প্রস্তাবিত স্টেশনটি সাধারণ মানুষের ভিটেমাটি থেকে সরিয়ে প্রিয় প্রাঙ্গণের ভেতর নেওয়া হোক।’
এদিকে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক অবরোধের ফলে যানবাহন চলাচল থেমে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়ে যাত্রীরা। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রিনাত ফৌজিয়া এ বিষয়ে সুষ্ঠু একটি সমাধানের আশ্বাস দিলে আন্দোলনকারীরা অবরোধ তুলে নেন বলে জানা গেছে।
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় বন্যাদুর্গত শতাধিক পরিবারকে ত্রাণ দিয়েছে বডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) তিস্তা ৬১ ব্যাটালিয়ন। আজ রোববার বিকেলে হাতীবান্ধা উপজেলার দোয়ানী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে তিস্তা নদীর তীরে বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।১৫ মিনিট আগে
রাজধানীর কাফরুলে সুমি আক্তার (২১) নামে এক নারীকে হত্যার অভিযোগে তাঁর সাবেক স্বামী মো. শফিকুল ইসলাম কাজীকে (২৬) গ্রেপ্তার করেছে কাফরুল থানা-পুলিশ। গতকাল শনিবার (৯ আগস্ট) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার কলাগাছিয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১৮ মিনিট আগে
‘চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র অধিকার পরিষদ ৯০ মিনিটের খেলার মধ্যে ৮৫ মিনিট খেলেছে, শেষ ৫-১০ মিনিটে গোল দিয়ে অন্য কেউ আন্দোলনের নায়ক হয়ে গেছে’ বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। রোববার (১০ আগস্ট) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিজীবী চত্বরে শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদ আয়োজিত এক আলোচনা২৭ মিনিট আগে
খুলনায় অবৈধ মজুতের অভিযোগে ৩৭৫ বস্তা সার জব্দ ও দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগর বাজারে অভিযান চালানো হয়। ডুমুরিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অপ্রতিম কুমার চক্রবর্তী অভিযান পরিচালনা করেন।১ ঘণ্টা আগে