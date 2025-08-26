Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ঢাকা অভিমুখে মার্চের হুঁশিয়ারি ফজলুর সমর্থকদের

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
ইটনায় বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইটনায় বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানকে হত্যার হুমকি এবং তাঁর রাজধানীর বাসার সামনে মবের প্রতিবাদে কিশোরগঞ্জের ইটনায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন তাঁর সমর্থকেরা। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িতদের বিষয়ে সরকার অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে হাওর এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা অভিমুখে মার্চ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ফজলুর রহমান একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা এবং বিএনপির দুর্দিনের কান্ডারি। ৫ আগস্টের পর থেকে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির পক্ষ থেকে একাত্তর ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বক্তব্য আসতে থাকে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ফজলুর রহমান এসব দেখে চুপ থাকতে পারেননি। এর পর থেকে একটি স্বাধীনতাবিরোধী চক্র এবং এনসিপি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, বিভ্রান্তি ছড়ায় এবং অপপ্রচার চালায়। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ফজলুর রহমানকে এখন হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা অবিলম্বে এসবে জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপিফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

বক্তারা হুঁশিয়ার করে বলেন, সরকার যদি এ বিষয়ে ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রামের সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা অভিমুখে মার্চ করা হবে। হাওরের হৃদ্‌স্পন্দন ফজলুর রহমানকে রাজনীতি থেকে মাইনাস করার ক্ষমতা কারও নেই। তাঁকে রাজনীতি থেকে সরানোর যেকোনো ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙা জবাব দেবে জনগণ।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রওশন আলী রুশো, বীর মুক্তিযোদ্ধা নবী হোসেন তজু মিয়া, এস এম কামাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকুজ্জামান ঠাকুর স্বপন, সাংগঠনিক সম্পাদক তরিকুল ইসলাম জুয়েল প্রমুখ।

এর আগে বিক্ষোভ মিছিল করেন ফজলুর সমর্থকেরা। ইটনা পুরানবাজারে উপজেলা বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে থেকে বের হওয়া বিক্ষোভ মিছিলটি বাজার ও উপজেলা সদরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগহাওরঢাকাইটনাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

জিন সম্পাদনায় নতুন সাফল্য, ডায়াবেটিস রোগীদের আর ইনসুলিন নিতে হবে না

প্রায় ৭ লাখ টাকার ধার শোধ না করায় এসপি থেকে অতিরিক্ত এসপি হলেন নিহার রঞ্জন হাওলাদার

অবৈধ মোবাইল দিয়ে বন্দীরা আমাকে কল করেন, এটা বিস্ময়কর: কারা মহাপরিদর্শক

ন্যূনতম কর একটা কালাকানুন: এনবিআর চেয়ারম্যান

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সম্পর্কিত

সিলেটে ‘গায়েবি’ মামলার ২৮ জনকে অব্যাহতি দিতে বলেছে পুলিশ

সিলেটে ‘গায়েবি’ মামলার ২৮ জনকে অব্যাহতি দিতে বলেছে পুলিশ

কামারখন্দে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

কামারখন্দে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ভারত থেকে ঠেলে পাঠানো ১৩ রোহিঙ্গাসহ ১৬ জন আটক

ভারত থেকে ঠেলে পাঠানো ১৩ রোহিঙ্গাসহ ১৬ জন আটক

মাদারীপুরে সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খানের শ্যালক গ্রেপ্তার

মাদারীপুরে সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খানের শ্যালক গ্রেপ্তার