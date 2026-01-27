Ajker Patrika
ঢাকা

ওয়াজের মাধ্যমে গণভোট প্রচারণার জন্য ইমামদের প্রতি আহ্বান

মাদারীপুর প্রতিনিধি
আজ দুপুরে মাদারীপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ইমাম সম্মেলনে বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

মসজিদে মসজিদে ওয়াজের মাধ্যমে গণভোটের প্রচারণার জন্য ইমামদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মাদারীপুর জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে মাদারীপুর জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আয়োজনে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে ইমাম সম্মেলন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান।

মাদারীপুর জেলা প্রশাসক বলেন, ‘মসজিদে ওয়াজ করার সময় সামনে কোরআন-হাদিস ও সমাজের সমস্যাগুলো রাখবেন। সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। একইভাবে গণভোটের বিষয়ে পড়ে, বুঝে মানুষকে বলবেন। কারণ, আপনাদের কথাগুলো মানুষ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন ও বিশ্বাস করেন।’

মাদারীপুর জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক মো. আশেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মো. এহতেশামুল হক, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ফরিদ আহমেদ, জেলা তথ্য কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেনসহ বিভিন্ন মসজিদের ইমামরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

মাদারীপুরমসজিদঢাকা বিভাগনির্বাচনজেলার খবরগণভোট
