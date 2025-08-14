আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এস এম শামীম ইকবাল, তাঁর স্ত্রী হাসিনা ইকবাল এবং এস এম অ্যাগ্রোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিনহাজুল হকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. জাকির হোসেন এ নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) মো. তানজির আহমেদ।
দুদকের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ শিহাব সালাম আবেদনে বলেন, শামীম ইকবালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে এইচএসবিসি ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগে অনুসন্ধান দল গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, তাঁরা দেশত্যাগের চেষ্টা করছেন। শতকোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানকালে তাঁরা দেশত্যাগ করলে অনুসন্ধানের সার্বিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাঁরা যেন দেশত্যাগ করতে না পারেন, এ জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এস এম শামীম ইকবাল, তাঁর স্ত্রী হাসিনা ইকবাল এবং এস এম অ্যাগ্রোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিনহাজুল হকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. জাকির হোসেন এ নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) মো. তানজির আহমেদ।
দুদকের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ শিহাব সালাম আবেদনে বলেন, শামীম ইকবালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে এইচএসবিসি ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগে অনুসন্ধান দল গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, তাঁরা দেশত্যাগের চেষ্টা করছেন। শতকোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানকালে তাঁরা দেশত্যাগ করলে অনুসন্ধানের সার্বিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাঁরা যেন দেশত্যাগ করতে না পারেন, এ জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন।
এসব তেল পরিবহনে শতাধিক কোস্টাল ট্যাংকারে ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগত। এখন ১২ ঘণ্টায় জ্বালানি তেল নারায়ণগঞ্জের ডিপোতে পৌঁছাবে। তা ছাড়া খারাপ আবহাওয়ার কারণে নৌপথে ট্যাংকারে তেল পরিবহন বিঘ্নিত হতো এবং ঝুঁকির সৃষ্টি হতো। এই পাইপলাইন সে সমস্যার সমাধান করে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।৪ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) তিন দফা দাবিতে আমরণ গণ-অনশনে বসেছে গণতান্ত্রিক ছাত্রজোট, ছাত্র অধিকার পরিষদ ও ছাত্র ফেডারেশনের নেতা-কর্মীরা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনশন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা।৬ মিনিট আগে
দুদক বলছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন এবং বিদেশে অর্থ পাচার করেন সজীব ওয়াজেদ জয়। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ৬১ কোটি ১৮ লাখ ৫ হাজার ৮৬৯ টাকা। এর মধ্যে স্থাবর সম্পদ ৫৪ কোটি ৩৯ লাখ ২০ হাজার ৯৭৮ টাকা এবং অস্থাবর সম্পদ ৬ কোটি ৭৮ লাখ ৮৪ হাজার ৮৯১ টাকা।২৩ মিনিট আগে
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ক্যাম্পাসের আয়তন বাড়ানো ও নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থা নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। দাবি পূরণে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্যাম্পাসে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা তাঁদের দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি২৭ মিনিট আগে