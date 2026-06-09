Ajker Patrika
ঢাকা

ঝড়ে গাছ উপড়ে পড়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১৩ কিলোমিটার যানজট

গজারিয়া (প্রতিনিধি) মুন্সিগঞ্জ 
আপডেট : ০৯ জুন ২০২৬, ২০: ৩৬
ঝড়ে গাছ উপড়ে পড়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১৩ কিলোমিটার যানজট
গজারিয়ার বিভিন্ন স্থানে সড়কের ওপর গাছ ভেঙে পড়ায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় আজ মঙ্গলবার বিকেল পৌনে ৪টার দিকে আকস্মিক ঝড়ে অর্ধশতাধিক গাছ উপড়ে পড়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। দুই ঘণ্টা পর সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঢাকাগামী লেনে যান চলাচল শুরু হয়। বিদ্যুতের খুঁটি ও লাইনের ওপর গাছ ভেঙে পড়ায় পুরো উপজেলা বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

হঠাৎ তীব্র বাতাসের সঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে প্রায় এক ঘণ্টাজুড়ে তীব্র বজ্রপাত হয়। এতে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ঝড়ের কারণে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অর্ধশতাধিক গাছ উপড়ে পড়ে। শুধু ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দুই পাশেই ৩০টির মতো গাছ ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। এসব গাছের অধিকাংশই বিদ্যুতের লাইনের ওপর পড়ায় সমগ্র উপজেলা বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দা লতিফ ভূঁইয়া বলেন, ‘আমার জীবনে আমি এমন বজ্রপাত দেখিনি। একটানা এক ঘণ্টা বজ্রপাত হলো। বজ্রপাতের তীব্র শব্দে আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। কোথাও রাস্তা, কোথাও বৈদ্যুতিক খুঁটির ওপর গাছ ভেঙে পড়েছে। ফলে বিকেল পৌনে ৪টা থেকে বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছি আমরা।’

এদিকে মহাসড়কের দুই পাশে গাছ ভেঙে পড়ায় গজারিয়া অংশের ১৩ কিলোমিটার এলাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়।

ঢাকাগামী বাসযাত্রী অভিজিৎ দাস অজয় বলেন, ‘যানজটের কারণে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে একই স্থানে বসে আছি। জানি না কখন গন্তব্যে পৌঁছাতে পারব।’

গাছ পড়ল ট্রাকে, সড়কে জটগাছ পড়ল ট্রাকে, সড়কে জট

কুমিল্লাগামী ট্রাকচালক রিফাত হাসান বলেন, ‘মেঘনা সেতু পার হওয়ার পর যানজটে পড়েছি। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক কার্যত বন্ধ। রাস্তায় অসংখ্য গাছ ভেঙে পড়ে আছে। জানি না কখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।’

গজারিয়া ভবেরচর হাইওয়ে থানার ইনচার্জ মো. শাহ কামাল আকন্দ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘আকস্মিক ঝড়ে মহাসড়কের গজারিয়া অংশে অসংখ্য গাছ ভেঙে পড়েছে। ঝড়ের মধ্যেই যান চলাচল স্বাভাবিক করতে কাজ শুরু করে হাইওয়ে পুলিশ সদস্যরা। সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঢাকাগামী লেনে যান চলাচল শুরু হয়েছে। চট্টগ্রামগামী লেন থেকে ভেঙে পড়া গাছ অপসারণের কাজ করছি আমরা। আশা করি, কিছু সময়ের মধ্যে চট্টগ্রামগামী লেনেও যান চলাচল স্বাভাবিক হবে।’

বিষয়টি সম্পর্কে কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩-এর গজারিয়া জোনাল অফিসের ডিজিএম মো. আশরাফুল আলম বলেন, ‘বৈদ্যুতিক তারের ওপর অসংখ্য গাছ ভেঙে পড়েছে। আপাতত গজারিয়া উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। আমাদের কর্মীরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যত দ্রুত সম্ভব বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কাজ করছি আমরা।’

বিষয়:

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