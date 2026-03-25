শুধু আর্থিক নয়, প্রতিটি কাজে সর্বোচ্চ সৎ থাকতে হবে: নবনিযুক্ত সিআইডি প্রধান মোসলেহ্ উদ্দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অতিরিক্ত আইজিপি মোসলেহ্ উদ্দিন।

অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অতিরিক্ত আইজিপি মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইউনিটের সকল সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, শুধু আর্থিক নয়, প্রতিটি কাজে সর্বোচ্চ সততা বজায় রাখতে হবে। দায়িত্বে অবহেলা বা অনুপস্থিতি গ্রহণযোগ্য হবে না। দক্ষতার ঘাটতি থাকলে তা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও আধুনিক টুলস বিদ্যমান রয়েছে, সেই ব্যবস্থা করা হবে।

আজ বুধবার রাজধানীতে সিআইডি সদর দপ্তরে এ বিদায়ী সংবর্ধনা ও বরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। একই অনুষ্ঠানে বিদায়ী সিআইডি প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মো. ছিবগাত উল্লাহকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

১৯৯৫ সালের ১৫তম বিসিএস পুলিশ ক্যাডারে যোগদানের পর মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, বিভিন্ন জেলায় পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালনসহ জাতিসংঘের দারফুর মিশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এ ছাড়া তিনি অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপান, চীন ও মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।

নবনিযুক্ত প্রধান তাঁর বক্তব্যে সিআইডিকে আরও গতিশীল, পেশাদার এবং জনগণের আস্থার প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সাফল্য নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সদস্যের সম্মিলিত প্রচেষ্টা জরুরি। সিআইডিকে সাধারণ মানুষের কাছে ‘অ্যাপেক্স ইনভেস্টিগেশন ইউনিট’ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নিয়েই কাজ করা হবে। সকল সদস্যকে নির্ধারিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে নির্দেশ দেন তিনি।

অতিরিক্ত আইজিপি মোসলেহ্ উদ্দিন সতর্ক করে বলেন, কর্মদক্ষতা সন্তোষজনক না হলে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অন্যদিকে বিদায়ী প্রধান মো. ছিবগাত উল্লাহ তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, তিনি স্বল্প ৩১৩ দিনের মধ্যে সিআইডিকে দক্ষ ও সমন্বিত একটি টিমে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি নবাগত প্রধানকে শুভেচ্ছা জানান এবং প্রতিষ্ঠিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে পুলিশের ডিআইজি, অতিরিক্ত ডিআইজি, পুলিশ সুপারসহ সিআইডির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগঢাকাসিআইডিআইজিপি
যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ১৫ দফার বিপরীতে ইরানের ৫ কঠিন শর্ত

ট্রাম্পকে তেল-গ্যাস সংক্রান্ত 'বড় উপহার' দিয়েছে ইরান

পটিয়ায় কোটি টাকার সরকারি জমি উদ্ধার

বেড়াতে নিয়ে স্ত্রীকে নদীতে ফেলে দিলেন স্বামী

ট্রাম্পের আলোচনার প্রস্তাব ইরানের টিকে থাকা সর্বশেষ নেতাদের হত্যার ফাঁদ

