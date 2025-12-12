কর্মবিরতি স্থগিত, রাতে চালু হলো মেট্রোরেল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চাকরি বিধিমালা বাস্তবায়ন না হওয়ায় পূর্বঘোষণা অনুযায়ী সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালন করছিলেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) নিয়মিত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। তবে আজ শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করেন তাঁরা। এর মধ্যেই আজ রাত থেকেই মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয়েছে।
আজ শুক্রবার রাত ৮টার দিকে ডিএমটিসিএল সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করে।
ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমআরটি) লাইন-৬-এর উপপ্রকল্প পরিচালক (গণসংযোগ) মো. আহসান উল্লাহ শরিফী বলেন, ‘মেট্রোরেলের যাত্রীসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে শুক্রবার রাত ৮টা ১৫ মিনিট থেকে উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে মেট্রোরেল চলাচল শুরু করেছে।’
এর আগে আন্দোলনরত এক কর্মকর্তা বলেন, ‘ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন যে আগামী ১৮ ডিসেম্বর বোর্ড সভায় চাকরি বিধিমালা অনুমোদন করা হবে। ফলে আমরা আমাদের আন্দোলন স্থগিত করেছি।’
শুক্রবার ছুটির দিনে মেট্রোরেল বেলা ৩টা থেকে রাত ৯টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত চলাচল করে। তবে কর্মবিরতির কারণে বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা ১৪ মিনিট পর্যন্ত বন্ধ ছিল। পরে রাত ৮টা ১৫ মিনিটে ট্রেন পুনরায় চলাচল শুরু হয়েছে।
চাকরি বিধিমালা বাস্তবায়ন না হওয়ায় পূর্বঘোষণা অনুযায়ী সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালন করছিলেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) নিয়মিত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। তবে আজ শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করেন তাঁরা। এর মধ্যেই আজ রাত থেকেই মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয়েছে।
আজ শুক্রবার রাত ৮টার দিকে ডিএমটিসিএল সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করে।
ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমআরটি) লাইন-৬-এর উপপ্রকল্প পরিচালক (গণসংযোগ) মো. আহসান উল্লাহ শরিফী বলেন, ‘মেট্রোরেলের যাত্রীসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে শুক্রবার রাত ৮টা ১৫ মিনিট থেকে উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে মেট্রোরেল চলাচল শুরু করেছে।’
এর আগে আন্দোলনরত এক কর্মকর্তা বলেন, ‘ডিএমটিসিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন যে আগামী ১৮ ডিসেম্বর বোর্ড সভায় চাকরি বিধিমালা অনুমোদন করা হবে। ফলে আমরা আমাদের আন্দোলন স্থগিত করেছি।’
শুক্রবার ছুটির দিনে মেট্রোরেল বেলা ৩টা থেকে রাত ৯টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত চলাচল করে। তবে কর্মবিরতির কারণে বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা ১৪ মিনিট পর্যন্ত বন্ধ ছিল। পরে রাত ৮টা ১৫ মিনিটে ট্রেন পুনরায় চলাচল শুরু হয়েছে।
রাজধানীর বাড্ডার গুদারাঘাট এলাকায় একটি চলন্ত বাসে আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।১ ঘণ্টা আগে
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে থানা-পুলিশসহ গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) সমন্বিতভাবে অভিযান পরিচালনা করছে।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল থেকে মাথায় গুলিবিদ্ধ হওয়া ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছেছে।১ ঘণ্টা আগে
সাতক্ষীরায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস ইজিবাইকের ওপর উল্টে পড়ে একজন নিহত ও সাতজন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কের বিনেরপোতা ব্রিজের দক্ষিণ পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর বাড্ডার গুদারাঘাট এলাকায় একটি চলন্ত বাসে আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।
আজ শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ৮টার দিকে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার রোজিনা আক্তার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
রোজিনা আক্তার বলেন, ‘আমাদের কাছে খবর আসে বাড্ডার গুদারাঘাট এলাকায় একটি চলন্ত বাসে আগুন লেগেছে। খবর পাওয়ার পর বারিধারা ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিটকে পাঠানো হয় এবং তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে।’
প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, দাউ দাউ করে জ্বলা বাসটি তখনো রাস্তায় চলন্ত অবস্থায় ছিল।
অগ্নিকাণ্ডের সময় বাসটিতে যাত্রী ছিল কি না—সে সম্পর্কে ফায়ার সার্ভিস নিশ্চিত করতে পারেনি। আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসার পর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও আগুন লাগার কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।
রাজধানীর বাড্ডার গুদারাঘাট এলাকায় একটি চলন্ত বাসে আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।
আজ শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ৮টার দিকে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার রোজিনা আক্তার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
রোজিনা আক্তার বলেন, ‘আমাদের কাছে খবর আসে বাড্ডার গুদারাঘাট এলাকায় একটি চলন্ত বাসে আগুন লেগেছে। খবর পাওয়ার পর বারিধারা ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিটকে পাঠানো হয় এবং তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে।’
প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, দাউ দাউ করে জ্বলা বাসটি তখনো রাস্তায় চলন্ত অবস্থায় ছিল।
অগ্নিকাণ্ডের সময় বাসটিতে যাত্রী ছিল কি না—সে সম্পর্কে ফায়ার সার্ভিস নিশ্চিত করতে পারেনি। আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসার পর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও আগুন লাগার কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।
চাকরি বিধিমালা বাস্তবায়ন না হওয়ায় পূর্বঘোষণা অনুযায়ী সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালন করছিলেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) নিয়মিত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। তবে আজ শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করেন তাঁরা। এর মধ্যেই আজ রাত থেকেই মেট্রো চলাচল শুরু হ১ ঘণ্টা আগে
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে থানা-পুলিশসহ গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) সমন্বিতভাবে অভিযান পরিচালনা করছে।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল থেকে মাথায় গুলিবিদ্ধ হওয়া ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছেছে।১ ঘণ্টা আগে
সাতক্ষীরায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস ইজিবাইকের ওপর উল্টে পড়ে একজন নিহত ও সাতজন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কের বিনেরপোতা ব্রিজের দক্ষিণ পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে থানা-পুলিশসহ গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) সমন্বিতভাবে অভিযান পরিচালনা করছে।
আজ শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছেন। থানা-পুলিশের পাশাপাশি ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ হামলাকারীদের গ্রেপ্তারে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও স্থানসমূহে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করছে। ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ শুরু করেছে।
সম্প্রতি সংঘটিত অন্যান্য চাঞ্চল্যকর ঘটনার মতো এ হামলারও দ্রুত রহস্য উদ্ঘাটন ও গ্রেপ্তার সম্ভব হবে বলে ডিএমপি আশাবাদী।
এ ঘটনায় নগরবাসীকে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ডিএমপি বলেছে, হামলাকারীদের সম্পর্কে কোনো তথ্য থাকলে নিকটস্থ থানায় অথবা ৯৯৯ নম্বরে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
রাজধানীর বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় আজ দুপুরে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা হাদিকে গুলি করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়। ঢামেক হাসপাতালে প্রাথমিক সার্জারির পর তাঁকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে।
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে থানা-পুলিশসহ গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) সমন্বিতভাবে অভিযান পরিচালনা করছে।
আজ শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছেন। থানা-পুলিশের পাশাপাশি ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ হামলাকারীদের গ্রেপ্তারে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও স্থানসমূহে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করছে। ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ শুরু করেছে।
সম্প্রতি সংঘটিত অন্যান্য চাঞ্চল্যকর ঘটনার মতো এ হামলারও দ্রুত রহস্য উদ্ঘাটন ও গ্রেপ্তার সম্ভব হবে বলে ডিএমপি আশাবাদী।
এ ঘটনায় নগরবাসীকে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ডিএমপি বলেছে, হামলাকারীদের সম্পর্কে কোনো তথ্য থাকলে নিকটস্থ থানায় অথবা ৯৯৯ নম্বরে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
রাজধানীর বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় আজ দুপুরে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা হাদিকে গুলি করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়। ঢামেক হাসপাতালে প্রাথমিক সার্জারির পর তাঁকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে।
চাকরি বিধিমালা বাস্তবায়ন না হওয়ায় পূর্বঘোষণা অনুযায়ী সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালন করছিলেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) নিয়মিত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। তবে আজ শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করেন তাঁরা। এর মধ্যেই আজ রাত থেকেই মেট্রো চলাচল শুরু হ১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর বাড্ডার গুদারাঘাট এলাকায় একটি চলন্ত বাসে আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল থেকে মাথায় গুলিবিদ্ধ হওয়া ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছেছে।১ ঘণ্টা আগে
সাতক্ষীরায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস ইজিবাইকের ওপর উল্টে পড়ে একজন নিহত ও সাতজন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কের বিনেরপোতা ব্রিজের দক্ষিণ পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল থেকে মাথায় গুলিবিদ্ধ হওয়া ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছেছে।
আজ শুক্রবার রাত ৮টা ৫ মিনিটে এটি এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছায়।
এর আগে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী হাদিকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে বের হয়ে এভারকেয়ারের দিকে রওনা হয়।
হাদিকে ঢামেক হাসপাতাল থেকে এভারকেয়ারে স্থানান্তরের বিষয়ে ঢাকা মেডিকেলের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আমরা ঢাকা মেডিকেলে তাঁর একটা প্রাথমিক সার্জারি করেছি। এখন তাঁকে এভারকেয়ার হাসপাতালে পাঠাচ্ছি। পরিবারের সম্মতিতেই তাঁকে এভারকেয়ারে নেওয়া হচ্ছে। পরিবার প্রথম দিকে সিএমএইচ হাসপাতালে নেওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এভারকেয়ারে নেওয়ার কথা বলেছে। আমরা তাঁদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এভারকেয়ার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা প্রস্তুত রয়েছে। এখনই তাঁকে সেখানে নেওয়ার ব্যবস্থা করছি।’
রাজধানীর বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় আজ দুপুরে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা হাদিকে গুলি করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়।
বিকেল ৫টার পর ঢামেক হাসপাতালের পরিচালক মো. আসাদুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তাঁর (হাদির) মাথার ভেতরে গুলি আছে। বর্তমানে অপারেশন থিয়েটারে তাঁর সার্জারি চলছে।’
আরও পড়ুন:
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল থেকে মাথায় গুলিবিদ্ধ হওয়া ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছেছে।
আজ শুক্রবার রাত ৮টা ৫ মিনিটে এটি এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছায়।
এর আগে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী হাদিকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে বের হয়ে এভারকেয়ারের দিকে রওনা হয়।
হাদিকে ঢামেক হাসপাতাল থেকে এভারকেয়ারে স্থানান্তরের বিষয়ে ঢাকা মেডিকেলের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আমরা ঢাকা মেডিকেলে তাঁর একটা প্রাথমিক সার্জারি করেছি। এখন তাঁকে এভারকেয়ার হাসপাতালে পাঠাচ্ছি। পরিবারের সম্মতিতেই তাঁকে এভারকেয়ারে নেওয়া হচ্ছে। পরিবার প্রথম দিকে সিএমএইচ হাসপাতালে নেওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এভারকেয়ারে নেওয়ার কথা বলেছে। আমরা তাঁদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এভারকেয়ার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা প্রস্তুত রয়েছে। এখনই তাঁকে সেখানে নেওয়ার ব্যবস্থা করছি।’
রাজধানীর বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় আজ দুপুরে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা হাদিকে গুলি করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়।
বিকেল ৫টার পর ঢামেক হাসপাতালের পরিচালক মো. আসাদুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তাঁর (হাদির) মাথার ভেতরে গুলি আছে। বর্তমানে অপারেশন থিয়েটারে তাঁর সার্জারি চলছে।’
আরও পড়ুন:
চাকরি বিধিমালা বাস্তবায়ন না হওয়ায় পূর্বঘোষণা অনুযায়ী সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালন করছিলেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) নিয়মিত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। তবে আজ শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করেন তাঁরা। এর মধ্যেই আজ রাত থেকেই মেট্রো চলাচল শুরু হ১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর বাড্ডার গুদারাঘাট এলাকায় একটি চলন্ত বাসে আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।১ ঘণ্টা আগে
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে থানা-পুলিশসহ গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) সমন্বিতভাবে অভিযান পরিচালনা করছে।১ ঘণ্টা আগে
সাতক্ষীরায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস ইজিবাইকের ওপর উল্টে পড়ে একজন নিহত ও সাতজন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কের বিনেরপোতা ব্রিজের দক্ষিণ পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
সাতক্ষীরায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস ইজিবাইকের ওপর উল্টে পড়ে একজন নিহত ও সাতজন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কের বিনেরপোতা ব্রিজের দক্ষিণ পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শাওন ইসলাম (৩৩) খুলনা সদর উপজেলার সোনাডাঙ্গা এলাকার বাবুল হোসেনের ছেলে। তিনি দুর্ঘটনাকবলিত যাত্রীবাহী বাসের সুপারভাইজার।
আহতরা হলেন দেবহাটা উপজেলার হাদিপুর এলাকার শেখ নজরুল ইসলাম (৭০), একই এলাকার ফাইম হোসেন (২০), সাতক্ষীরা সদরের বকচোরা এলাকার ফারজানা আক্তার মিম (২১), বরিশাল জেলার সদরের কাউনিয়া এলাকার নাইমসহ (৩০) সাতজন। তাঁদের সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালসহ শহরের বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।
আহত ফাইম হোসেন জানান, শুক্রবার বিকেলে খুলনা থেকে সাতক্ষীরাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস বিনেরপোতা ব্রিজের দক্ষিণ পাশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইজিবাইকের ওপর উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ইজিবাইকটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।
এ সময় যাত্রীবাহী বাসটি (বগুড়া-জ-১১-০০৩৮) উল্টে ঘটনাস্থলে নিহত হন সুপারভাইজার শাওন ইসলাম। এ ঘটনার পরপরই সড়কের দুই পাশের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ত্রিদেব দেবনাথ জানান, হাসপাতালে চারজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
এ বিষয়ে সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুদুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থল থেকে একজনের মরদেহ উদ্ধার করে সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।
সাতক্ষীরায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস ইজিবাইকের ওপর উল্টে পড়ে একজন নিহত ও সাতজন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কের বিনেরপোতা ব্রিজের দক্ষিণ পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শাওন ইসলাম (৩৩) খুলনা সদর উপজেলার সোনাডাঙ্গা এলাকার বাবুল হোসেনের ছেলে। তিনি দুর্ঘটনাকবলিত যাত্রীবাহী বাসের সুপারভাইজার।
আহতরা হলেন দেবহাটা উপজেলার হাদিপুর এলাকার শেখ নজরুল ইসলাম (৭০), একই এলাকার ফাইম হোসেন (২০), সাতক্ষীরা সদরের বকচোরা এলাকার ফারজানা আক্তার মিম (২১), বরিশাল জেলার সদরের কাউনিয়া এলাকার নাইমসহ (৩০) সাতজন। তাঁদের সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালসহ শহরের বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।
আহত ফাইম হোসেন জানান, শুক্রবার বিকেলে খুলনা থেকে সাতক্ষীরাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস বিনেরপোতা ব্রিজের দক্ষিণ পাশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইজিবাইকের ওপর উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ইজিবাইকটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।
এ সময় যাত্রীবাহী বাসটি (বগুড়া-জ-১১-০০৩৮) উল্টে ঘটনাস্থলে নিহত হন সুপারভাইজার শাওন ইসলাম। এ ঘটনার পরপরই সড়কের দুই পাশের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ত্রিদেব দেবনাথ জানান, হাসপাতালে চারজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
এ বিষয়ে সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুদুর রহমান বলেন, ঘটনাস্থল থেকে একজনের মরদেহ উদ্ধার করে সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।
চাকরি বিধিমালা বাস্তবায়ন না হওয়ায় পূর্বঘোষণা অনুযায়ী সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালন করছিলেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) নিয়মিত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। তবে আজ শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করেন তাঁরা। এর মধ্যেই আজ রাত থেকেই মেট্রো চলাচল শুরু হ১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর বাড্ডার গুদারাঘাট এলাকায় একটি চলন্ত বাসে আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।১ ঘণ্টা আগে
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে থানা-পুলিশসহ গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) সমন্বিতভাবে অভিযান পরিচালনা করছে।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল থেকে মাথায় গুলিবিদ্ধ হওয়া ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স এভারকেয়ার হাসপাতালে পৌঁছেছে।১ ঘণ্টা আগে