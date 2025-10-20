Ajker Patrika
জুবায়েদ হত্যার নেপথ্যে ‘প্রেমের সম্পর্ক’, সিসিটিভির ফুটেজ দেখে আটক ৩

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ২১: ২১
সিসিটিভির ফুটেজে দুজনকে দৌড় দিতে দেখা যায়। ইনসেটে জুবায়েদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
সিসিটিভির ফুটেজে দুজনকে দৌড় দিতে দেখা যায়। ইনসেটে জুবায়েদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল নেতা মো. জুবায়েদ হোসেনকে খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। সিসিটিভির ফুটেজ দেখে আজ সোমবার (২০ অক্টোবর) বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁদেরকে আটক করা হয়। প্রেমের সম্পর্কের জেরেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

তিনজনকে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির লালবাগ বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার মো. আমিনুল কবীর তরফদার।

মো. আমিনুল কবীর তরফদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনার পর সিসিটিভির ফুটেজে যেই তিনজনকে দেখা গেছে, তাদেরকে আটক করা হয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তারা আটক ওই ছাত্রীর বন্ধু।

হত্যার কারণ বিষয়ে ডিএমপির লালবাগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মল্লিক আহসান উদ্দিন সামী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হত্যার পেছনে প্রেমের সম্পর্কের বিষয়টি জড়িত রয়েছে, তা স্পষ্ট। তবে খুনের পরিকল্পনা ও কীভাবে খুনের ঘটনা ঘটিয়েছে, তা জানার চেষ্টা চলছে। ঘটনার পেছনের সব দিক খতিয়ে দেখা হবে।’

ঘটনার বিষয়ে আগামীকাল মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিস্তারিত জানানো হবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

আজ সোমবার দুপুরে ওই ভবনে গিয়ে দেখা যায়, ভবনটি পাঁচতলা, সামনে দোকান। ভবনের সিঁড়িতে উঠতেই বিভিন্ন স্থানে রক্তের দাগ দেখা গেছে। ভবনটির পাঁচতলায় টিউশনি করতেন জুবায়েদ।

ঘটনার বিষয়ে ভবনের নিচতলায় আটক ছাত্রীর নানি পরিচয় দেওয়া এক নারী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রোববার বিকেল ৪টার দিকে অজু করে নামাজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। এ সময় বাইরে চিৎকারের শব্দ পাই। নামাজ আদায় করে বের হয়ে দেখি, লোকজন জড়ো হয়েছে। একজনের লাশ পড়ে আছে। পরে পুলিশকে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে আসে।’

ওই নারী আরও বলেন, বাসাটি নতুন তৈরি করা হয়েছে। এর আগে পেছনে একটি পুরোনো বাসা ছিল। সেই বাসায় জুবায়েদের ছাত্রীর বন্ধু ভাড়া থাকত। দুই বছর আগে তারা এখান থেকে চলে যায়।

এদিকে জুবায়েদের মরদেহ আজ সোমবার সকালে মিটফোর্ড হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত করা হয়। সুরতহাল প্রতিবেদনে বলা হয়, জুবায়েদের গলায় ডান দিকে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ ছাড়া দুই হাতে আঁচড়ের চিহ্ন রয়েছে।

হাসপাতালের মর্গের সামনে জুবায়েদের বাবা মোবারক হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি বাড়ি ছেড়ে ব্যবসার জন্য কুমিল্লায় থাকি। আমার ছেলে বলেছিল, ‘‘পড়ালেখা শেষ হওয়ার আর মাত্র ছয় মাস বাকি। এরপরই একটা চাকরি করব। তখন আর তোমার এত কষ্ট করতে হবে না।’’ সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে। আমি ছেলে হত্যার বিচার ও ক্ষতিপূরণ চাই।’

‎জবি ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার ঘটনায় তাঁর ছাত্রী সপরিবারে পুলিশ হেফাজতে‎জবি ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার ঘটনায় তাঁর ছাত্রী সপরিবারে পুলিশ হেফাজতে

ময়নাতদন্ত শেষে দুপুর ১২টার দিকে জুবায়েদের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে বেলা ২টার দিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাঁর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাঁর মরদেহ গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার হোমনা উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সন্ধ্যায় দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

এদিকে জুবায়েদ হত্যার এক দিন পেরিয়ে গেলেও এখনো এ ঘটনায় থানায় কোনো মামলা হয়নি। জুবায়েদের পরিবার বলছে, তারা গতকাল রোববার রাত থেকে মামলা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা মামলা করতে পারেনি।

জুবায়েদের বড় ভাই এনায়েত হোসেন সৈকত বলেন, ‘আমরা ছাত্রীসহ তার পরিবারের অন্যদের নামে মামলা দিতে চেয়েছি। কিন্তু পুলিশ এতজনের নামে মামলা না দেওয়ার পরামর্শ দেয়।’

মামলা না নেওয়ার বিষয়ে সোমবার বিকেলে ডিএমপির লালবাগ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মল্লিক আহসান উদ্দিন সামী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তাঁরা পাঁচতলার সবার নামে মামলা করতে চান। তাই আমরা বলেছি ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা করতে। আমরা মামলা নিতে প্রস্তুত।’

উল্লেখ্য, গতকাল রোববার রাতে পুরান ঢাকার আরমানিটোলার একটি ভবনের সিঁড়ি থেকে জুবায়েদের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। জুবায়েদ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি ছাত্রদলের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ছিলেন।

সহপাঠী ও পুলিশের তথ্যমতে, ভবনটির একটি বাসায় উচ্চমাধ্যমিকের এক ছাত্রীকে পড়াতেন জুবায়েদ। তাঁর লাশ উদ্ধারের পর ওই ছাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বংশাল থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগঢাকাজবিজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
