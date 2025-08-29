Ajker Patrika
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাক-সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৫

নাসিরনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ২২: ১২
প্রতীকী ছবি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার নাসিরনগর-সরাইল আঞ্চলিক সড়কের দাঁতমণ্ডল এলাকায় ট্রাক ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আমিন মিয়া (৫০) নাসিরনগর উপজেলার শ্রীঘর গ্রামের মৃত খেলু মিয়ার ছেলে।

এ ঘটনায় আহত হয়েছেন সিএনজি চালকসহ আরও পাঁচজন। আহত ব্যক্তিরা হলেন সেলিম মিয়া, আর্জুন দাস, দিপালী দাস, সাগর মিয়া ও করিম মিয়া। তাঁদের মধ্যে সিএনজিচালক সেলিম মিয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার দাঁতমণ্ডল এলাকায় ট্রাকের সঙ্গে সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সিএনজিটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথেই মারা যান সিএনজির যাত্রী আমিন মিয়া।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নাসিরনগর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) তানভীর আহমেদ বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াসংঘর্ষনিহতসড়ক দুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগনাসিরনগরজেলার খবর
ভারতে ইসলাম থাকবে, মানিয়ে নিতে শিখুন: আরএসএস প্রধান

সকালে তাল কুড়াতে গিয়ে নিখোঁজ, দুপুরে মাটি খুঁড়ে মিলল নারীর গলাকাটা লাশ

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া: ব্যাংকে লুকিয়ে থেকে রাতে ম্যানেজারকে ফোন করল ‘চোর’

মামলায় ‘অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনার’ অভিযোগ লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে

জঙ্গলে পড়ে ছিল হাত-পা ও চোখ বাঁধা অজ্ঞাতনামা লাশ

