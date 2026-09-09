রাজধানীর ত্রিমোহনী ব্রিজের নিচে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর খিলগাঁওয়ের ত্রিমোহনী এলাকায় জজ মিয়া নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে ত্রিমোহনী এলাকায় ব্রিজের নিচ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) তথ্য যাচাই করে মরদেহটির পরিচয় জজ মিয়া হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, সকালে ব্রিজের নিচে এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখে তারা পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে খিলগাঁও থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে।
পুলিশ জানায়, মরদেহের সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। জজ মিয়ার মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, তাকে হত্যা করা হয়েছে কি না এবং মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না—তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
খিলগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বলেন, বুধবার সকাল ১০টার দিকে ত্রিমোহনী ব্রিজের নিচ থেকে জজ মিয়া নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
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