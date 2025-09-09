Ajker Patrika
ডোপ টেস্টে অংশ নেননি জাকসুর সব প্রার্থী

আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ৪৬
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে ডোপ টেস্টের জন্য প্রার্থীদের অপেক্ষা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের জন্য ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে সব প্রার্থী এতে অংশ নেননি। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে ডোপ টেস্ট নেওয়া শুরু হয়। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা থাকলেও রাত ৮টা পর্যন্ত প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট নেওয়া হয়।

চিকিৎসাকেন্দ্রের তথ্যমতে, রাত ৮টা পর্যন্ত ডোপ টেস্ট সম্পন্ন করেছেন মোট ৫৬৫ জন। এর মধ্যে ১৬৩ জন কেন্দ্রীয় সংসদের প্রার্থী এবং ৪০২ জন হল সংসদের প্রার্থী। তবে চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সংসদের মোট প্রার্থী ১৭৯ জন এবং হল সংসদের মোট প্রার্থী ৪৪৩ জন। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সংসদের ১৬ জন প্রার্থী এবং হল সংসদের ৪১ জন প্রার্থী ডোপ টেস্ট করেননি।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রের প্রধান মেডিকেল কর্মকর্তা মো. শামছুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা সকাল থেকেই কাজ করছি। শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত সময়ের থেকে ২ ঘণ্টা বেশি সময় নিয়ে আমরা স্যাম্পল সংগ্রহ করেছি। কিন্তু এখনো সবাই আসেননি।’

জাকসু নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘ডোপ টেস্টে যাদের পজিটিভ আসবে, তাঁদের যেমন প্রার্থিতা বাতিল হবে ঠিক তেমনিভাবে যাঁরা অংশগ্রহণ করবেন না, তাঁদের প্রার্থিতাও বাতিল হবে।’

শিক্ষার্থীঢাকা জেলাঢাকা বিভাগসাভারনির্বাচনঢাকাজেলার খবরজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু নির্বাচন ২০২৫
