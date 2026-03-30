Ajker Patrika
ঢাকা

এক মাস আগে মোটরবাইক কিনে দিয়েছিলেন বাবা, সেই বাইকেই ছেলের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
ছেলের মৃত্যুর খবরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বাবার আহাজারি। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মধ্য বাড্ডায় ইউলুপে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত মোটরসাইকেল আরোহীর পরিচয় জানা গেছে। তার নাম ফাহিম (১৭)। সে উত্তর বাড্ডা সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

আজ সোমবার বিকেলে মরদেহ শনাক্ত করেন ফাহিমের বাবা আব্দুল হালিম। তিনি বলেন, ‘উত্তর বাড্ডা বাগানবাড়ি নিজের বাড়ি। দুই ভাই এক বোনের মধ্যে ফাহিম ছিল বড়। বিকেলে এক ফোনের মাধ্যমে ছেলের দুর্ঘটনার সংবাদ পাই। এরপর ঢাকা মেডিকেলে এসে ছেলের মরদেহ দেখতে পাই।’

বাবা আব্দুল হালিম বলেন, ‘এক মাস আগে ছেলের জোরাজুরিতে মোটরসাইকেলটি কিনে দেই। আজ সেই মোটরসাইকেলেই ছেলের মৃত্যু হলো। সকালে আমরা একসঙ্গে বাজারে যাই। বাজার করে এসে দুপুরের দিকে মোটরসাইকেল নিয়ে বের হয় ফাহিম। কোথায় গেছিল, তা জানি না। জানতে পেরেছি, মোটরসাইকেলে ফাহিমের এক বন্ধু ছিল। তবে তার বিষয়ে কিছুই জানতে পারি নাই।’

এর আগে, আজ বেলা আড়াইটার দিকে ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় পথচারীরা ওই শিক্ষার্থীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক বেলা সাড়ে ৩টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

ওই কিশোরকে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী মো. বাদশা মিয়া জানান, তিনি মধ্য বাড্ডায় ইউলুপের নিচে একটি দোকানে কাজ করেন। হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে ওপরে উঠে ওই কিশোরকে মোটরসাইকেলসহ পড়ে থাকতে দেখেন। আরেক কিশোরকে লোকজন একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় তুলছেন। এরপর এই কিশোরকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত বলে জানান।

বাদশা জানান, তিনি শুনেছেন, একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে গেছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগমোটরসাইকেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জুলাই অভ্যুত্থানকারীদের ওপর হামলাকারী যে বাহিনীরই হোক, বিচার হবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সম্পর্কিত

