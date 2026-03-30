এক মাস আগে মোটরবাইক কিনে দিয়েছিলেন বাবা, সেই বাইকেই ছেলের মৃত্যু

রাজধানীর মধ্য বাড্ডায় ইউলুপে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত মোটরসাইকেল আরোহীর পরিচয় জানা গেছে। তার নাম ফাহিম (১৭)। সে উত্তর বাড্ডা সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
আজ সোমবার বিকেলে মরদেহ শনাক্ত করেন ফাহিমের বাবা আব্দুল হালিম। তিনি বলেন, ‘উত্তর বাড্ডা বাগানবাড়ি নিজের বাড়ি। দুই ভাই এক বোনের মধ্যে ফাহিম ছিল বড়। বিকেলে এক ফোনের মাধ্যমে ছেলের দুর্ঘটনার সংবাদ পাই। এরপর ঢাকা মেডিকেলে এসে ছেলের মরদেহ দেখতে পাই।’
বাবা আব্দুল হালিম বলেন, ‘এক মাস আগে ছেলের জোরাজুরিতে মোটরসাইকেলটি কিনে দেই। আজ সেই মোটরসাইকেলেই ছেলের মৃত্যু হলো। সকালে আমরা একসঙ্গে বাজারে যাই। বাজার করে এসে দুপুরের দিকে মোটরসাইকেল নিয়ে বের হয় ফাহিম। কোথায় গেছিল, তা জানি না। জানতে পেরেছি, মোটরসাইকেলে ফাহিমের এক বন্ধু ছিল। তবে তার বিষয়ে কিছুই জানতে পারি নাই।’
এর আগে, আজ বেলা আড়াইটার দিকে ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় পথচারীরা ওই শিক্ষার্থীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক বেলা সাড়ে ৩টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
ওই কিশোরকে হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী মো. বাদশা মিয়া জানান, তিনি মধ্য বাড্ডায় ইউলুপের নিচে একটি দোকানে কাজ করেন। হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে ওপরে উঠে ওই কিশোরকে মোটরসাইকেলসহ পড়ে থাকতে দেখেন। আরেক কিশোরকে লোকজন একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় তুলছেন। এরপর এই কিশোরকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত বলে জানান।
বাদশা জানান, তিনি শুনেছেন, একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে গেছে।
জয়দেবপুর রেলক্রসিং এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে গাজীপুর সিটি করপোরেশন (গাসিক) কর্তৃপক্ষ। আজ সোমবার নগরীর জয়েদবপুর রেলক্রসিং থেকে শিববাড়ি মোড় পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার সড়কের দুই পাশে এই অভিযান চালানো হয়।২ মিনিট আগে
মোহনগঞ্জে গলাকাটা অবস্থায় অংকিত বর্মণ নামের তিন বছর বয়সী এক শিশুর লাশ উদ্ধারের খবর পাওয়া গেছে। আজ সোমবার উপজেলার বরান্তর গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। শিশুটি ওই গ্রামের সাগর বর্মণের ছেলে।১৪ মিনিট আগে
কোভিড-১৯ মহামারির সময় নিম্নমানের মাস্ক, পিপিই, হাসপাতালের সরঞ্জাম ও বিভিন্ন সেবা ক্রয়-সরবরাহে ব্যাপক অনিয়ম এবং দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ ঘটনায় সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রীসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে পৃথক ছয়টি মামলা দায়েরের সুপারিশ...৩৪ মিনিট আগে
সীতাকুণ্ডে একটি অবৈধ কালো তেলের ডিপোতে অভিযান চালিয়ে ২৫ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ সোমবার উপজেলার সিডিএ আবাসিক এলাকায় জনৈক নাসির উদ্দিনের মালিকানাধীন ডিপোতে এই অভিযান চালানো হয়।১ ঘণ্টা আগে