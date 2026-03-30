রাজধানীতে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার যাত্রী নিহত

রাজধানীর সায়েদাবাদ বাসের ধাক্কায় তাসলিমা আক্তার (৩৪) নামের ব্যাটারিচালিত রিকশার এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর অবস্থায় স্বজনরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত তাসলিমার স্বামীর নাম রশিদ আহমেদ বাপ্পি। তিনি বাংলাবাজারে কাজ করেন। তাঁর বাবার নাম জয়নাল মাতুব্বর।
হাসপাতালে মৃত নারীর দেবর মো. নাদিম জানান, তাঁদের বাসা দক্ষিণ সায়েদাবাদে। বংশালে তাসলিমার বাবার বাসা। বিকেলে বংশাল থেকে ব্যাটারিচালিত রিকশায় দক্ষিণ সায়েদাবাদ ফিরছিলেন তাসলিমা। পথে সায়েদাবাদ রেলগেটে আসলে পেছন থেকে তিশা পরিবহনের একটি বাস রিকশাটিতে ধাক্কা দেয়। এতে দুমড়েমুচড়ে যায় রিকশাটি। গুরুতর আহত হন যাত্রী তাসলিমা ও রিকশাচালক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে আহত তাসলিমাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আর পথচারীরা চালককে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে।
