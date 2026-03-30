Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার যাত্রী নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর সায়েদাবাদ বাসের ধাক্কায় তাসলিমা আক্তার (৩৪) নামের ব্যাটারিচালিত রিকশার এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর অবস্থায় স্বজনরা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত তাসলিমার স্বামীর নাম রশিদ আহমেদ বাপ্পি। তিনি বাংলাবাজারে কাজ করেন। তাঁর বাবার নাম জয়নাল মাতুব্বর।

হাসপাতালে মৃত নারীর দেবর মো. নাদিম জানান, তাঁদের বাসা দক্ষিণ সায়েদাবাদে। বংশালে তাসলিমার বাবার বাসা। বিকেলে বংশাল থেকে ব্যাটারিচালিত রিকশায় দক্ষিণ সায়েদাবাদ ফিরছিলেন তাসলিমা। পথে সায়েদাবাদ রেলগেটে আসলে পেছন থেকে তিশা পরিবহনের একটি বাস রিকশাটিতে ধাক্কা দেয়। এতে দুমড়েমুচড়ে যায় রিকশাটি। গুরুতর আহত হন যাত্রী তাসলিমা ও রিকশাচালক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে আহত তাসলিমাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আর পথচারীরা চালককে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগনিহতসড়ক দুর্ঘটনা
কে এই 'ক্রিপ্টো ব্রো'—যার হাত ধরে ট্রাম্পের মন জয় করল পাকিস্তান

ঘরে নারীর লাশ, ছেলে নিখোঁজ, শিশুকন্যাকে পাওয়া গেল আত্মীয়র বাড়ি

বাসাভাড়া ২৪ ঘণ্টার, গেট কেন রাত ১১টার পর বন্ধ

ইরানে মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কুর্দিরাও

জুলাই অভ্যুত্থানকারীদের ওপর হামলাকারী যে বাহিনীরই হোক, বিচার হবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

