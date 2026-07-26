Ajker Patrika
En
ঢাকা

কেরানীগঞ্জে আগুনে পুড়ল অবৈধ অটোরিকশা গ্যারেজ

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি
কেরানীগঞ্জে আগুনে পুড়ল অবৈধ অটোরিকশা গ্যারেজ
কেরানীগঞ্জে আগুনে পুড়ে যাওয়া অবৈধ অটোরিকশা গ্যারেজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের আগানগর এলাকায় বাবুবাজার ব্রিজের নিচে সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের জায়গা দখল করে গড়ে তোলা একটি অবৈধ অটোরিকশা গ্যারেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ৪৩টি অটোরিকশা ও আটটি ঘর পুড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্তরা কোটি টাকার বেশি ক্ষতির দাবি করেছেন।

আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। গ্যারেজে থাকা চালকেরা জানান, তাঁরা গাড়ি রেখে দুপুরের খাবারের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা পুরো গ্যারেজে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের তীব্রতায় একের পর এক অটোরিকশা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। কেউ কোনো গাড়ি বের করার সুযোগ পাননি।

খবর পেয়ে কেরানীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রত্যক্ষদর্শী মো. জাহিদ জানান, আগুন লাগার পর মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফায়ার সার্ভিস দ্রুত খবর পেলেও যানজটের কারণে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে কিছুটা সময় লেগেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, আরও দ্রুত পৌঁছাতে পারলে ক্ষতির পরিমাণ কম হতে পারত।

সওজের অফিস সহায়ক হারুন অর রশিদ বলেন, সরকারি জায়গা দখল করে স্থানীয় মিন্টু মেম্বারের নেতৃত্বে কয়েকজন প্রভাবশালী দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে গ্যারেজটি পরিচালনা করে আসছিলেন। একাধিকবার নিষেধ করা হলেও গ্যারেজটি সরানো হয়নি। সেখানে অগ্নিনির্বাপণের কোনো ব্যবস্থা না থাকলেও সরকারি বিদ্যুতের সংযোগ ব্যবহার করা হচ্ছিল।

সওজের গাড়িচালক নাসির বলেন, এটি নিয়ে একই স্থানে তৃতীয়বারের মতো আগুন লাগার ঘটনা ঘটল। অতীতের ঘটনাগুলো থেকেও শিক্ষা নেওয়া হয়নি। বারবার সতর্ক করার পরও অবৈধ গ্যারেজটি বন্ধ করা যায়নি।

ফুল বিক্রেতা নিয়ামত উল্লাহ জানান, সব সঞ্চয় ও ঋণের টাকা দিয়ে একটি অটোরিকশা কিনে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন। প্রতিদিন ১৪০ টাকা ভাড়া দিয়ে গ্যারেজে গাড়ি রাখতেন। আগুনে তাঁর একমাত্র সম্বলটিও পুড়ে গেছে।

অটোরিকশামালিক আবুল ব্যাপারী জানান, তাঁর ৯টি অটোরিকশা আগুনে পুড়ে গেছে। এতে প্রায় ১৪ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

কেরানীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন ইনচার্জ আনোয়ার হোসেন বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ তদন্ত শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।

বিষয়:

সড়কসওজকেরানীগঞ্জজেলার খবরঢাকার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত