ছিনতাইয়ের মোবাইল ভাগাভাগির দ্বন্দ্বে ট্রেনের ছাদে যুবক খুন, দুই কিশোরসহ গ্রেপ্তার ৪

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানীর বিমানবন্দরে ছিনতাই করা মোবাইল ফোন ভাগাভাগির দ্বন্দ্বে ট্রেনের ছাদে মো. নাঈম (২৫) নামের এক যুবককে হত্যার ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকা জেলা রেলওয়ে পুলিশের পুলিশ সুপার (এসপি) আনোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানান।
এসপি জানান, গ্রেপ্তার হওয়া ওই ছিনতাইকারীরা হলো রকি (২২), রানা (২২) ও দুই কিশোর। গ্রেপ্তারকালে তাদের কাছ থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একটি চাকু ও মাফলার উদ্ধার করা হয়।
এসপি আনোয়ার হোসেন বলেন, গতকাল মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বিমানবন্দর রেলস্টেশন থেকে ছিনতাই করার উদ্দেশ্যে মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদে ওঠে পাঁচজন ছিনতাইকারী। তারা ভয় দেখিয়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ছিনতাই করে।
পরে ছিনতাই করা মোবাইল ফোনটি ভাগাভাগি নিয়ে ছিনতাইকারীরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে জড়ায়। দ্বন্দ্বের একপর্যায়ে তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ শুরু করে।
এ সময় ছিনতাইকারী নাঈম সঙ্গে সঙ্গে চাকু বের করলে অপর চারজন রকি, রানা ও দুই কিশোর মিলে তাঁকে মারধর করতে থাকে এবং গলায় মাফলার পেঁচিয়ে ধরে। একপর্যায়ে নাঈম শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে ট্রেনের ছাদেই মৃত্যুবরণ করেন।
এসপি আনোয়ার বলেন, অতঃপর ঢাকা জেলা রেলওয়ে পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে হত্যাকাণ্ডে জড়িত চারজন ছিনতাইকারী রকি, রানা ও দুই কিশোরকে গ্রেপ্তার করে। পরে তারা জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে। তারপর তাদের দেওয়া তথ্যমতে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত চাকু ও মাফলার উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া হত্যাকারী ও ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান এসপি আনোয়ার হোসেন।
