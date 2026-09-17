Ajker Patrika
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ডেমরায় ডিএনডি খালে ভাসছিল যুবকের মরদেহ

শ্যামপুর-কদমতলী (ঢাকা) প্রতিনিধি 
ডেমরায় ডিএনডি খালে ভাসছিল যুবকের মরদেহ
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর ডেমরায় ডিএনডি খাল থেকে মো. জীবন মিয়া (৩৩) নামে এক যুবকের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে ডেমরা থানা-পুলিশ। তবে মরদেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে তাঁরা।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে বামৈল-স্টাফ কোয়াটার কেনেলপাড় সড়কের পাশের জলাশয় থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে পরিচয় শনাক্ত করে সুরতহাল প্রস্তুত শেষে দুপুরেই ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢামেকে পাঠায় ডেমরা থানা-পুলিশ।

মৃত জীবন মিয়া নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানার মুড়াপাড়া দড়িকান্দি গ্রামের আব্দুল মজিদ মিয়ার ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে ডেমরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মির্জা তাইফুর রহমান বলেন, পথচারীদের মাধ্যমে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে। পরে পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে মৃতের সুরতহাল প্রস্তুত করা হয়েছে।

ময়নাতrদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। এ বিষয়ে মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের এ কর্মকর্তা।

বিষয়:

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