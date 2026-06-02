প্রাইভেট কারে অস্ত্র-গুলি, তরুণীসহ আটক ২

চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাট সীমান্ত থেকে অস্ত্রের একটি চালান যাচ্ছিল কুষ্টিয়ায়। পথে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার রাজাবাড়িহাটে চেকপোস্ট বসিয়ে চালানটি জব্দ করেছে পুলিশ। এ সময় এক তরুণীসহ দুজনকে আটক করা হয়েছে। জব্দ করা হয়েছে প্রাইভেটকারও।
মঙ্গলবার (২ জুন) বিকেল ৪টার দিকে এ অভিযান চালায় গোদাগাড়ীর প্রেমতলী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের একটি দল। অভিযানে গোদাগাড়ী সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মীর্জা মো. আব্দুস ছালামও অংশ নেন। এ সময় প্রাইভেটকারের ব্যাকডালায় দুটি বিদেশি পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন ও ৫৩ রাউন্ড গুলি পাওয়া গেছে।
আটক দুজন হলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতলী চারমাথা গ্রামের দুলাল শেখ (৩৬) ও সানজিদা আকতার শিমু (১৮)। প্রেমতলী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ এসএম মাকসুদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মাকসুদুর রহমান জানান, তিনি এক সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানায় কর্মরত ছিলেন। দুপুর ২টা নাগাদ সেখান থেকে তাঁর এক পুরনো সোর্স তাকে জানান যে, কানসাট থেকে অস্ত্র নিয়ে একটি প্রাইভেটকার কুষ্টিয়া যাচ্ছে। খবর পেয়েই তিনি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানান। এরপর মহাসড়কে চেকপোস্ট বসান। বিকেল ৪টার কিছু আগে প্রাইভেটকারটি এলে তারা থামান। এরপর তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্র, ম্যাগাজিন ও গুলি উদ্ধার করা হয়।
তিনি জানান, আটক দুজনকে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই অস্ত্র চোরাচালানের সঙ্গে আর কে কে যুক্ত তা তারা জানার চেষ্টা করছেন। এ ব্যাপারে থানায় মামলা করা হবে। এরপর বুধবার আসামিদের আদালতে তোলা হবে।
