গায়েহলুদের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার সময় সড়কে প্রাণ গেল যুবকের

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
শাহেদুল ইসলাম অনিক। ছবি: সংগৃহীত
শাহেদুল ইসলাম অনিক। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় শাহেদুল ইসলাম অনিক (২৩) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন আবু সাঈদ (২৩) নামের আরেকজন।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের জাফরাবাদ বাগানবাড়ী এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শাহেদুল ইসলাম অনিক জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও কিশোরগঞ্জ পৌর বিএনপির সভাপতি আমিনুল ইসলাম আশফাকের ছোট ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অনিক করিমগঞ্জে বন্ধুর বোনের গায়েহলুদের অনুষ্ঠানে যান। অনুষ্ঠান শেষে অনিক বন্ধু আবু সাঈদের মোটরসাইকেলে চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে জাফরাবাদ বাগানবাড়ি এলাকায় অন্য আরেকটি মোটরসাইকেল অতিক্রম করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিটকে পড়ে দুজন মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পান।

স্থানীয়রা তাঁদের দ্রুত কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের পপুলার হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে অবস্থা গুরুতর হওয়ায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ শুক্রবার ভোর ৬টায় দিকে অনিক মারা যান।

এ বিষয়ে করিমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুব মোর্শেদ জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রাতে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগনিহতসড়ক দুর্ঘটনাকিশোরগঞ্জ সদরজেলার খবর
