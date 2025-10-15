স্বজনদের শনাক্ত করা ৬ মরদেহ হস্তান্তর বৃহস্পতিবার, এক লাশের দাবিদার দুই পরিবার

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে রাসায়নিক গুদাম ও পোশাক কারখানায় লাগা আগুনে ১৬ জনের মৃত্যুর ঘটনায় ছয়টি মরদেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে। তাদের ময়নাতদন্ত ছাড়াও ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব মরদেহ আগামীকাল বৃহস্পতিবার হস্তান্তর করা হবে।
আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) সন্ধ্যার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। ময়নাতদন্ত করেন ফরেনসিক মেডিসিনের প্রভাষক ফারহানা ইয়াসমিন। এ সময় সঙ্গে ছিলেন সিআইডির ফরেনসিকের ল্যাব পরীক্ষক মো. মাসুদ রাব্বী।
মাসুদ রাব্বী বলেন, ছয়টি মরদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। তাদের ডিএনএ পরীক্ষার জন্য হাড় ও টিস্যু সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্য মরদেহগুলো থেকে আগামীকাল নমুনা সংগ্রহ করা হবে। এ ছাড়া মরদেহ দাবিদারদের আগামীকাল সকাল ৯টায় মালিবাগ সিআইডি ল্যাবে গিয়ে নমুনা দিতে বলা হয়েছে।
এর আগে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন করেন রূপনগর থানার উপপরিদর্শক (এমআই) মুখলেসুর রহমান লস্কর। তিনি বলেন, ১৬টি মরদেহের সুরতহাল প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১টি নামসহ ও পাঁচটি অজ্ঞাতনামা। আবার দুই-তিনটি মরদেহের একাধিক দাবিদার পাওয়া গেছে। সব মরদেহের সঙ্গে দাবিদারদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ ও মেলানো হবে।
এসআই বলেন, আজ ছয়টি মরদেহ শনাক্তের পর ময়নাতদন্ত ও ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তারা হলো বরগুনা জেলার বামনা উপজেলার মৃত ওমর ফারুকের মেয়ে মাহিরা আক্তার (১৪), ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার দলিগর নগর গ্রামের ওয়াজি উল্লাহর মেয়ে নার্গিস আক্তার (১৮), শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার নিজপাড়া গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে ছানোয়ার হোসেন (২৫), গাইবান্ধা সদর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে নূরে আলম সরকার (২৩), বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার দাড়িকাটা গ্রামের মৃত মজিবুর রহমানের ছেলে আল মামুন (৩৮), ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর থানার তিলকনগর গ্রামের নজু মিয়ার ছেলে রবিউল ইসলাম রবিন (২০)। তাদের মরদেহ আগামীকাল হস্তান্তর করা হবে।
এদিকে নিখোঁজ থাকা ব্যক্তিরা হলো সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার গোল্লা রাজাপুর গ্রামের রতন মিয়ার মেয়ে ফারজানা আক্তার (১৫); বরগুনা সদর উপজেলার ইসলামপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে খালিদ হাসান সাব্বির (২৯); নাটোরের সিংড়া উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের নুর ইসলামের ছেলে আব্দুল আলিম (১৪); নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার নুরুল্লা গ্রামের সবুজ মিয়ার ছেলে জয় মিয়া (২০) ও তাঁর স্ত্রী মার্জিয়া সুলতানা (১৮)।
এ তালিকায় আরও রয়েছে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার সাউথখালী গ্রামের নয়ন মিয়ার মেয়ে আসমা আক্তার (১৩); নেত্রকোনার মদন উপজেলার কদমশ্রী গ্রামের সনু মিয়ার মেয়ে মুনা আক্তার সামিয়া (১৬); লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার পশ্চিম নওদাবাস গ্রামের আব্দুল মান্নানের মেয়ে মৌসুমী খাতুন (২২); শরিয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বর গ্রামের মুছা দেওয়ানের মেয়ে মুক্তা বেগম (৩৬); নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার জয়পুর গ্রামের জজ মিয়ার ছেলে তোফায়েল আহমেদ (১৮) ও কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার পান্টি গ্রামের নাজমুল ইসলাম রিয়াজ (৪০)।
এ ছাড়া ১৪ নম্বর ব্যাগের মরদেহটি দাবি করেছে আব্দুল আলিম (১৪) ও তোফায়েল আহমেদের (১৮) পৃথক দুই পরিবার।
