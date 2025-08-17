গাজীপুরে ঝুটের গুদামে আগুন, তিন ঘণ্টায় নিয়ন্ত্রণে

গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুর মহানগরীর হায়দারাবাদ এলাকায় ঝুটের গুদামে লাগা আগুন ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিটের সাড়ে তিন ঘণ্টার চেষ্টার পর ভোররাত ৩টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনে চারটি গুদাম এবং গুদামের ভেতরে থাকা বিপুল পরিমাণ মালামাল পুড়ে গেছে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার দিবাগত রাত পৌনে ১২টার দিকে মহানগরীর হায়দারাবাদ এলাকার ঝুট ব্যবসায়ী কাইয়ুমের গুদামে প্রথমে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে আগুন আশপাশের মিজান ও আব্দুল আজিজের গুদামে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। পরে আগুনের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়।
বর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ও জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটিসহ মোট পাঁচটি ইউনিট একযোগে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
এ বিষয়ে গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক (ডিএডি) মোহাম্মদ মামুন বলেন, ঝুট ব্যবসায়ী কাইয়ুমের গুদাম থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি এবং জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটিসহ পাঁচটি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে।
তিনি আরও বলেন, ঝুট গুদামের ভেতরে প্লাস্টিক-জাতীয় ফেব্রিকসসহ দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লেগেছে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তিন ঘণ্টা চেষ্টা করে ভোররাত ৩টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তের পর জানা যাবে।
গাজীপুর মহানগরীর হায়দারাবাদ এলাকায় ঝুটের গুদামে লাগা আগুন ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিটের সাড়ে তিন ঘণ্টার চেষ্টার পর ভোররাত ৩টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনে চারটি গুদাম এবং গুদামের ভেতরে থাকা বিপুল পরিমাণ মালামাল পুড়ে গেছে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার দিবাগত রাত পৌনে ১২টার দিকে মহানগরীর হায়দারাবাদ এলাকার ঝুট ব্যবসায়ী কাইয়ুমের গুদামে প্রথমে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে আগুন আশপাশের মিজান ও আব্দুল আজিজের গুদামে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। পরে আগুনের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়।
বর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ও জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটিসহ মোট পাঁচটি ইউনিট একযোগে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
এ বিষয়ে গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক (ডিএডি) মোহাম্মদ মামুন বলেন, ঝুট ব্যবসায়ী কাইয়ুমের গুদাম থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি এবং জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটিসহ পাঁচটি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে।
তিনি আরও বলেন, ঝুট গুদামের ভেতরে প্লাস্টিক-জাতীয় ফেব্রিকসসহ দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লেগেছে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তিন ঘণ্টা চেষ্টা করে ভোররাত ৩টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তের পর জানা যাবে।
চাঁপাইনবাবগঞ্জে সরকারনির্ধারিত দামে চাহিদা অনুযায়ী কৃষকেরা সার পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে। ডিলারদের দাবি, বরাদ্দ কম থাকায় কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী তাঁরা সার দিতে পারছেন না।১২ মিনিট আগে
রংপুরের বদরগঞ্জে পরীক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের ১২৬ সেট উত্তরপত্র (নকল) সরবরাহ করতে গিয়ে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ধরা পড়েন প্রভাষক শাফিকুল ইসলাম (৪২)। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে পৌর শহরের ওয়ারেছিয়া ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসায় আলিম পরীক্ষাকেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।১৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের পটিয়ার বাসিন্দা মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। শিক্ষাগত যোগ্যতার যে জাল সনদের কারণে তাঁর ব্যাংকের চাকরি গিয়েছিল, তা ব্যবহার করেই তিনি স্থানীয় আবদুস সোবহান রাহাত আলী উচ্চবিদ্যালয়ের সভাপতির পদ বাগিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।১৮ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রদলের ১১৩ সদস্যবিশিষ্ট আংশিক পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের ফেসবুক পেজ থেকে এই কমিটি প্রকাশ করা হয়। ঘোষিত কমিটিতে চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত তিন নেতাকে পুনরায় পদ দেওয়া হয়েছে।২৩ মিনিট আগে