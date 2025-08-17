Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

গাজীপুরে ঝুটের গুদামে আগুন, তিন ঘণ্টায় নিয়ন্ত্রণে

গাজীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১২: ০২
গাজীপুর মহানগরীর হায়দারাবাদ এলাকায় ঝুটের গুদামে লাগা আগুন তিন ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাজীপুর মহানগরীর হায়দারাবাদ এলাকায় ঝুটের গুদামে লাগা আগুন ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিটের সাড়ে তিন ঘণ্টার চেষ্টার পর ভোররাত ৩টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনে চারটি গুদাম এবং গুদামের ভেতরে থাকা বিপুল পরিমাণ মালামাল পুড়ে গেছে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার দিবাগত রাত পৌনে ১২টার দিকে মহানগরীর হায়দারাবাদ এলাকার ঝুট ব্যবসায়ী কাইয়ুমের গুদামে প্রথমে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে আগুন আশপাশের মিজান ও আব্দুল আজিজের গুদামে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। পরে আগুনের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়।

বর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ও জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটিসহ মোট পাঁচটি ইউনিট একযোগে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

এ বিষয়ে গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক (ডিএডি) মোহাম্মদ মামুন বলেন, ঝুট ব্যবসায়ী কাইয়ুমের গুদাম থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি এবং জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটিসহ পাঁচটি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে।

তিনি আরও বলেন, ঝুট গুদামের ভেতরে প্লাস্টিক-জাতীয় ফেব্রিকসসহ দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লেগেছে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তিন ঘণ্টা চেষ্টা করে ভোররাত ৩টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তের পর জানা যাবে।

বিষয়:

গাজীপুরআগুনঢাকা বিভাগগাজীপুর সদরগুদামফায়ার সার্ভিস
