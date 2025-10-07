ট্রেনের ছাদে ছিনতাই, চাকুসহ একজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গত ৪ অক্টোবর রাতে মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদে ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা রেলওয়ে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।
গতকাল সোমবার রাতে রাজধানীর খিলগাঁও এলাকা থেকে আলাউদ্দিন (১৯) নামের ওই তরুণকে ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত একটি চাকুসহ গ্রেপ্তার করা হয়। আজ মঙ্গলবার সকালে এ তথ্য জানান ঢাকা রেলওয়ে জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) আনোয়ার হোসেন।
পুলিশ সুপার জানান, গত ৬ অক্টোবর গভীর রাতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে খিলগাঁও এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে ৪ অক্টোবর রাতে মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদে ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আলাউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর দেওয়া তথ্যমতে, ছিনতাইয়ের কাজে ব্যবহৃত চাকুটি খিলগাঁও রেললাইনের পাশ থেকে উদ্ধার করা হয়।
গ্রেপ্তার আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক মামলা রয়েছে, যার মধ্যে হত্যার মামলাও রয়েছে বলে জানান এসপি আনোয়ার হোসেন।
এর আগে একই ছিনতাইয়ের ঘটনায় নজরুল নামের আরেকজনকে ঘটনাস্থল থেকে একটি লুণ্ঠিত মোবাইল ফোনসহ হাতেনাতে আটক করা হয়। এ ঘটনায় আরও যারা জড়িত, তাদের শনাক্ত ও মালামাল উদ্ধারে অভিযান চলছে।
গত ৪ অক্টোবর রাতে মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদে ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা রেলওয়ে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।
গতকাল সোমবার রাতে রাজধানীর খিলগাঁও এলাকা থেকে আলাউদ্দিন (১৯) নামের ওই তরুণকে ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত একটি চাকুসহ গ্রেপ্তার করা হয়। আজ মঙ্গলবার সকালে এ তথ্য জানান ঢাকা রেলওয়ে জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) আনোয়ার হোসেন।
পুলিশ সুপার জানান, গত ৬ অক্টোবর গভীর রাতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে খিলগাঁও এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে ৪ অক্টোবর রাতে মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদে ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আলাউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর দেওয়া তথ্যমতে, ছিনতাইয়ের কাজে ব্যবহৃত চাকুটি খিলগাঁও রেললাইনের পাশ থেকে উদ্ধার করা হয়।
গ্রেপ্তার আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক মামলা রয়েছে, যার মধ্যে হত্যার মামলাও রয়েছে বলে জানান এসপি আনোয়ার হোসেন।
এর আগে একই ছিনতাইয়ের ঘটনায় নজরুল নামের আরেকজনকে ঘটনাস্থল থেকে একটি লুণ্ঠিত মোবাইল ফোনসহ হাতেনাতে আটক করা হয়। এ ঘটনায় আরও যারা জড়িত, তাদের শনাক্ত ও মালামাল উদ্ধারে অভিযান চলছে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের বিরুদ্ধে ভোটারদের টাকা দেওয়াসহ চারটি অভিযোগ তুলেছে ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’। আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিতভাবে এসব অভিযোগ দেয় তারা।৭ মিনিট আগে
ভোর রাত। চারপাশে নিস্তব্ধতা। হঠাৎ কান্নার শব্দে চমকে ওঠে মানুষ—সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার এক ফুটপাতে এক নারীর প্রসব যন্ত্রণা। কিছুক্ষণের মধ্যেই জন্ম নেয় এক কন্যাশিশু। স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে মা ও নবজাতককে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু কিছু সময় পরই খবর আসে—শিশুর মা নেই! পালিয়ে গেছেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
রাঙামাটি সদর উপজেলা থেকে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন স্থানীয় ক্রীড়াবিদ, রাজনৈতিক নেতা ও বিভিন্ন পেশার মানুষ। আজ মঙ্গলবার সকালে রাঙামাটি জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বিকেএসপি রাঙামাটিতে২ ঘণ্টা আগে
কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার ধনপুর হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে সুরজিৎ দাস (২৭) নামের এক জেলে নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হন দিলীপ দাস (৩০)। সুরজিৎ দাস উপজেলার ধনপুর ইউনিয়নের কমচা বড়হাটি গ্রামের পরেশ চন্দ্র দাসের ছেলে। আহত দিলীপ দাস একই গ্রামের সোম লাল দাসের ছেলে।২ ঘণ্টা আগে