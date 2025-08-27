জাকসুতে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন ১৫ জন শিক্ষার্থী

জাবি প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ১৫ জন শিক্ষার্থী তাঁদের প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো প্রশাসনিক ভবনের সিনেট হলে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য নিশ্চিত করেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম।
রাশিদুল আলম বলেন, ‘আমাদের যে ২০ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছিল, সেখান থেকে ১৫ জন নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করেন। নির্বাচন কমিশন ত্রুটিগুলো তাঁদের সামনে তুলে ধরে এবং তাঁরা সেগুলো নির্বাচন কমিশনের সামনে সংশোধন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সেই ১৫ জনকে বৈধ প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করছি।’
এ সময় রাশিদুল আলম আরও বলেন, জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন কমিশন ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা তৈরি করার জন্য ইতিমধ্যে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অবগত করেছেন।
গত সোমবার (২৫ আগস্ট) খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। সেখানে ২০ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছিল। আপিলের মাধ্যমে ১৫ জন প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্রের বৈধতা ফিরে পেয়েছেন।
আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। এরপর ২৯ তারিখে চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন।
চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর ২৯ আগস্ট বিকেল ৪টা থেকে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে পারবেন। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হবে এবং একই দিনে ফল প্রকাশ করা হবে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ১৫ জন শিক্ষার্থী তাঁদের প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো প্রশাসনিক ভবনের সিনেট হলে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য নিশ্চিত করেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম।
রাশিদুল আলম বলেন, ‘আমাদের যে ২০ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছিল, সেখান থেকে ১৫ জন নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করেন। নির্বাচন কমিশন ত্রুটিগুলো তাঁদের সামনে তুলে ধরে এবং তাঁরা সেগুলো নির্বাচন কমিশনের সামনে সংশোধন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সেই ১৫ জনকে বৈধ প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করছি।’
এ সময় রাশিদুল আলম আরও বলেন, জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন কমিশন ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা তৈরি করার জন্য ইতিমধ্যে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অবগত করেছেন।
গত সোমবার (২৫ আগস্ট) খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। সেখানে ২০ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছিল। আপিলের মাধ্যমে ১৫ জন প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্রের বৈধতা ফিরে পেয়েছেন।
আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। এরপর ২৯ তারিখে চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন।
চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর ২৯ আগস্ট বিকেল ৪টা থেকে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে পারবেন। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হবে এবং একই দিনে ফল প্রকাশ করা হবে।
সিলেটের সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্র ও রেলওয়ে বাংকার এলাকায় অবৈধভাবে বালু-পাথর লুটপাটের ঘটনায় গণশুনানির আয়োজন করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গঠিত উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি। আজ বুধবার সকালে সিলেট সার্কিট হাউসে এ গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়।২ মিনিট আগে
রাজধানীতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ হয়েছে। আজ বুধবার নগরীর ষোলোশহরে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) শিক্ষার্থীরা এ বিক্ষোভ করেছেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (সন্ধ্যা ৬টা) শিক্ষার্থীরা সড়ক ছাড়েননি।৯ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী জালাল আহমদকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। রাজধানীর শাহবাগ থানায় করা হত্যাচেষ্টা মামলায় আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজুর রহমান তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।২৪ মিনিট আগে
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি হচ্ছেন দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জি কে গউছ। এ পদে আর কোনো প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল না করায় তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন বলে নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করেছে। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির সম্মেলন ও২৪ মিনিট আগে