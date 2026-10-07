ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের মূল ভিত্তি বাস্তব অভিজ্ঞতা: ববি হাজ্জাজ

বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতাই ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের মূল ভিত্তি বলে মন্তব্য করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ।
আজ বুধবার রাজধানীর গ্রিনরোডে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক (ইউএপি) ক্যাম্পাসে আয়োজিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় মুট কোর্ট প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
ববি হাজ্জাজ বলেন, আজকের তরুণেরাই আগামী দিনের বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে। এখন থেকেই জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও দায়িত্ববোধ দিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। শুধু একাডেমিক ডিগ্রি অর্জন নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতাই ভবিষ্যতের নেতৃত্বের অন্যতম ভিত্তি।
পরিবর্তিত প্রযুক্তির বাস্তবতা তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনের আইন পেশা আজকের মতো থাকবে না। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল প্রযুক্তি আইনগত গবেষণা, নথি বিশ্লেষণ ও পেশাগত কাজের ধরন দ্রুত বদলে দিচ্ছে। শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিকে ভয় না পেয়ে দায়িত্বশীল ও বিচক্ষণভাবে ব্যবহারের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে ববি হাজ্জাজ বলেন, ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার লক্ষ্য সামনে রেখে সরকার কাজ করছে। এ লক্ষ্য অর্জনে উচ্চপ্রযুক্তি, উদ্ভাবন, বিদেশি বিনিয়োগ, দক্ষ মানবসম্পদ এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশকে গুরুত্ব দিতে হবে।
ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের আইন বিভাগের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান কে এম মজিবুল হক এবং ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. আবু সাইদ মোস্তাক আহমেদ।
এতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি ইউএপির বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
আলোচিত অর্থ পাচারকারী প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পিকে হালদারসহ ৪৮ জনের বিরুদ্ধে ৮৮ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুটি মামলায় চার্জশিট অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তাঁদের বিরুদ্ধে রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেড থেকে নামসর্বস্ব ও অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ নিয়ে ঋণের অর্থ আত্মসাতের মামলায়৯ মিনিট আগে
গাইবান্ধা জেলা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা। গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর চাপ বাড়লেও তাঁদের জন্য আলাদা ওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে হাসপাতালে ডেঙ্গু ও সাধারণ রোগীরা একসঙ্গে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এতে চিকিৎসা নিতে আসা বিভিন্ন রোগী ও স্বজনদের মধ্যে বাড়ছে আতঙ্ক।৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীর বড়উঠান ইউনিয়নের ফকিরনীর হাট বাজারে ইজারা ছাড়াই খাস কালেকশনের টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে বিএনপির সাবেক সভাপতি ইদ্রিছ হায়দার নয়নের বিরুদ্ধে। ভূমি অফিসের দাবি, উপজেলা প্রশাসন তাঁকে এ দায়িত্ব দেয়নি। এ বিষয়ে ইউএনওর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।১১ মিনিট আগে
আবরার ফাহাদের সপ্তম শাহাদাতবার্ষিকীর স্মরণসভায় ফরহাদ মজহার বলেন, গণঅভ্যুত্থানের পরও শেখ হাসিনার রাষ্ট্রকাঠামো ও সংবিধান বহাল রয়েছে। তিনি রাষ্ট্র পুনর্গঠন, গণঅভ্যুত্থানের আইনি ভিত্তি প্রতিষ্ঠা এবং আত্মসমালোচনার আহ্বান জানান।১৫ মিনিট আগে