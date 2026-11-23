টিটন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সুইডেন আসলামকে: ডিএমপি
রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় শীর্ষ সন্ত্রাসী খন্দকার নাঈম আহমেদ টিটন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী এস এম আসলাম হোসেন ওরফে সুইডেন আসলামকে।
আজ সোমবার ভোররাতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সুইডেন আসলামকে আটক করে হেফাজতে নেয় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। দুপুরের দিকে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
দুপুরে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. আকতার হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, সুইডেন আসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও রয়েছে। চলতি বছরের নিউমার্কেট এলাকার টিটন হত্যা মামলার তদন্তে তাঁর নাম এসেছে। এ কারণে এই হত্যা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
ডিএমপির এই কর্মকর্তা জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে আজই তাঁকে আদালতে হাজির করে রিমান্ডের আবেদন করা হবে। রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তের মাধ্যমে টিটন হত্যাকাণ্ডে তাঁর প্রকৃত সম্পৃক্ততার বিষয়টি বেরিয়ে আসবে বলে আশা করছে পুলিশ।
থাইল্যান্ড থেকে দেশে ফেরার চার দিনের মাথায় আবার থাইল্যান্ডগামী বিমানে ওঠার সময় সুইডেন আসলামকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে জানতে চাইলে পুলিশ কর্মকর্তা আকতার হোসেন বলেন, ইমিগ্রেশন পুলিশ তাঁকে ডিবির কাছে হস্তান্তর করেছে। তিনি কোথা থেকে এসেছেন কিংবা কোথায় যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, সে বিষয়ে ইমিগ্রেশন পুলিশ বিস্তারিত জানাতে পারবে। বর্তমানে তিনি ডিবির কাছে রয়েছেন।
সুইডেন আসলামের বিরুদ্ধে থাকা অন্য মামলাগুলোর বিষয়ে ডিএমপির এই কর্মকর্তা বলেন, বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু মামলা তদন্তাধীন রয়েছে, আবার কয়েকটি মামলায় পুলিশ প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। সব মামলা ও সংশ্লিষ্ট বিষয় পর্যালোচনা করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এক মাস ধরে সুইডেন আসলামকে নজরদারিতে রাখা হয়েছিল কি না এবং অন্য শীর্ষ সন্ত্রাসীদেরও নজরদারির আওতায় রাখা হয়েছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে ডিসি আকতার হোসেন বলেন, চিহ্নিত ও শীর্ষ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ডিএমপি নিয়মিত গোয়েন্দা নজরদারি ও অভিযান পরিচালনা করছে। সুযোগ ও সক্ষমতা তৈরি হলে তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
ডিবি সূত্র জানায়, সোমবার রাত আড়াইটার দিকে থাই এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে থাইল্যান্ড যাওয়ার উদ্দেশে বিমানবন্দরে যান সুইডেন আসলাম। এ সময় তাঁকে আটক করা হয়।
উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২৮ এপ্রিল রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় খুন হন শীর্ষ সন্ত্রাসী খন্দকার নাঈম আহমেদ টিটন। তিনি আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী সানজিদুল ইসলাম ইমনের শ্যালক। ২০০১ সালে সরকারঘোষিত ২৩ শীর্ষ সন্ত্রাসীর তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল টিটনের নাম। পুলিশের ধারণা, শীর্ষ সন্ত্রাসীদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরেই তাঁকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে।