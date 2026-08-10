রাজধানীর শাহজাহানপুরে গৃহবধূকে গলাটিপে হত্যার অভিযোগে স্বামী গ্রেপ্তার

রাজধানীর শাহজাহানপুরের গুলবাগে পারিবারিক কলহের জেরে স্বপ্না খাতুন (২৫) নামের এক গৃহবধূকে গলা টিপে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় রোববার (৯ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে গৃহবধূর স্বামী রুবেল মিয়াকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
শাহজাহানপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ওবায়দুল হক আজ সোমবার সকালে আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
পুলিশ জানায়, রোববার সকালে গুলবাগের ৩৩৪ নম্বরের একটি ভাড়া বাসা থেকে স্বপ্না খাতুনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে সন্ধ্যায় মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
এসআই ওবায়দুল হক বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, পারিবারিক কলহের জেরে স্বপ্না খাতুনকে গলা টিপে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর স্বামী রুবেল মিয়াকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদের পর আদালতে পাঠানো হয়।
পুলিশ ও স্থানীয়দের বরাত দিয়ে জানা গেছে, চলতি মাসে রুবেল মিয়া ও স্বপ্না খাতুন গুলবাগের বাসায় ভাড়া ওঠেন। শনিবার রাতে ও রোববার সকালে তাঁদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়। রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে একপর্যায়ে রুবেল তাঁর স্ত্রীকে গলা টিপে ধরেন। এতে ঘটনাস্থলেই স্বপ্নার মৃত্যু হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে পুলিশ।
স্বপ্না খাতুনের বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার তিলাটিয়া গ্রামে। তাঁর স্বামী রুবেল মিয়ার বাড়ি ময়মনসিংহ সদর উপজেলার সান্দিয়া এলাকায়।
হত্যাচেষ্টার অভিযোগে করা মামলায় আট সপ্তাহের আগাম জামিন পেয়েছেন জামায়াতে ইসলামী থেকে বহিষ্কৃত সাতক্ষীরা-৪ আসনের এমপি গাজী নজরুল ইসলাম। এর আগে গত ২১ জুলাই ‘ব্যক্তিগত মুহূর্তের’ ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে আলোচনায় আসা গাজী নজরুল ইসলামসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার মামলা করেন এই এমপির ব্যক্তিগত গাড়িচালক ওবায়দুর১৮ মিনিট আগে
খুলনায় ছেলেকে না পেয়ে বাবাকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। তবে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লাগলো মায়ের পায়ে। গুলিবিদ্ধ শিমুল (৩৫) নামে ওই নারীর অবস্থা শঙ্কামুক্ত বলে জানা গেছে। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১০টার দিকে সোনাডাঙ্গা থানাধীন ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির (ওজোপাডিকো) সামনে এ ঘটনা ঘটে।২৩ মিনিট আগে
রাজধানীর আগারগাঁও পাসপোর্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাসপোর্ট দালাল চক্রের পাঁচ সদস্যকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন র্যাব-২-এর ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযান শেষে আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্তের অভিযান শেষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে র্যাব–২ এর লে. কমান্ডার সাঈদ মাহমুদ সাদান৩০ মিনিট আগে
কক্সবাজারের নবগঠিত মাতামুহুরী উপজেলায় ডাম্পারের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে চিরিংগা ইউনিয়ন ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান নিহত হয়েছেন। সোমবার দুপুর আড়াইটার দিকে সাহারবিল ইউনিয়নের শাহপুরা এলাকায় এ দুর্ঘটনায় আরও দুই তরুণ আহত হন।৪১ মিনিট আগে