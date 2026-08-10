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রাজধানীর শাহজাহানপুরে গৃহবধূকে গলাটিপে হত্যার অভিযোগে স্বামী গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ৩০
রাজধানীর শাহজাহানপুরে গৃহবধূকে গলাটিপে হত্যার অভিযোগে স্বামী গ্রেপ্তার
ফাইল ছবি

রাজধানীর শাহজাহানপুরের গুলবাগে পারিবারিক কলহের জেরে স্বপ্না খাতুন (২৫) নামের এক গৃহবধূকে গলা টিপে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় রোববার (৯ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে গৃহবধূর স্বামী রুবেল মিয়াকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

শাহজাহানপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ওবায়দুল হক আজ সোমবার সকালে আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

পুলিশ জানায়, রোববার সকালে গুলবাগের ৩৩৪ নম্বরের একটি ভাড়া বাসা থেকে স্বপ্না খাতুনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে সন্ধ্যায় মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

এসআই ওবায়দুল হক বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, পারিবারিক কলহের জেরে স্বপ্না খাতুনকে গলা টিপে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর স্বামী রুবেল মিয়াকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদের পর আদালতে পাঠানো হয়।

পুলিশ ও স্থানীয়দের বরাত দিয়ে জানা গেছে, চলতি মাসে রুবেল মিয়া ও স্বপ্না খাতুন গুলবাগের বাসায় ভাড়া ওঠেন। শনিবার রাতে ও রোববার সকালে তাঁদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়। রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে একপর্যায়ে রুবেল তাঁর স্ত্রীকে গলা টিপে ধরেন। এতে ঘটনাস্থলেই স্বপ্নার মৃত্যু হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে পুলিশ।

স্বপ্না খাতুনের বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার তিলাটিয়া গ্রামে। তাঁর স্বামী রুবেল মিয়ার বাড়ি ময়মনসিংহ সদর উপজেলার সান্দিয়া এলাকায়।

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