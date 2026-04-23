অবৈধ বালু উত্তোলনের দায়ে ২৩ জনের কারাদণ্ড

ঢাকার দোহার উপজেলার নারিশা ও মুকসুদপুরে পদ্মা নদীর তীরবর্তী এলাকায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে বালু ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে ২৩ জনকে কারাদণ্ড ও এক ব্যবসায়ীকে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাসফিক সিবগাত উল্লাহর নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে দোহার থানা-পুলিশ ও আনসার সদস্যরা সহায়তা করেন।
ভ্রাম্যমাণ আদালত অবৈধভাবে বালু ব্যবসা পরিচালনার দায়ে ২৩ জনকে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। এ ছাড়া শরীয়ত উল্লাহ নামের এক বালু ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযান শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাসফিক সিবগাত উল্লাহ জানান, নারিশা ও মুকসুদপুর এলাকায় জনদুর্ভোগ লাঘব এবং পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অবৈধ বালু উত্তোলন ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
