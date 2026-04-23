Ajker Patrika
ঢাকা

অবৈধ বালু উত্তোলনের দায়ে ২৩ জনের কারাদণ্ড

দোহার (ঢাকা) প্রতিনিধি 
অবৈধ বালু উত্তোলনের দায়ে ২৩ জনের কারাদণ্ড
ঢাকার দোহার উপজেলার নারিশা ও মুকসুদপুরে পদ্মা নদীর তীরবর্তী এলাকায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে বালু ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে ২৩ জনকে কারাদণ্ড ও এক ব্যবসায়ীকে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাসফিক সিবগাত উল্লাহর নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে দোহার থানা-পুলিশ ও আনসার সদস্যরা সহায়তা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত অবৈধভাবে বালু ব্যবসা পরিচালনার দায়ে ২৩ জনকে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। এ ছাড়া শরীয়ত উল্লাহ নামের এক বালু ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাসফিক সিবগাত উল্লাহ জানান, নারিশা ও মুকসুদপুর এলাকায় জনদুর্ভোগ লাঘব এবং পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অবৈধ বালু উত্তোলন ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

ইটভাটা থেকে বিসিএস চিকিৎসকের লাশ উদ্ধার, পাশে পাওয়া গেছে চিরকুট

ভোলায় অতিরিক্ত মূল্যে জ্বালানি তেল বিক্রি করায় একজন আটক

সিরাজগঞ্জে পিকআপ থেকে ২৪২০ লিটার পেট্রল জব্দ, ২ জনকে জরিমানা

অবৈধ বালু উত্তোলনের দায়ে ২৩ জনের কারাদণ্ড

অবৈধ বালু উত্তোলনের দায়ে ২৩ জনের কারাদণ্ড