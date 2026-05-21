Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ২১ মে ২০২৬, ১৫: ৩৬
রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর উত্তরায় বিমানবন্দর এলাকায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় হৃদয় হোসেন (২৬) নামের এক যুবক মারা গেছেন। তিনি উবারের চালক ছিলেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বিমানবন্দর কার্গো গেটের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় মো. শওকত আলী নামের এক পথচারী তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা দেড়টার দিকে মারা যান হৃদয়।

ঢাকা মেডিকেলে পথচারী মো. শওকত আলী বলেন, সকালে বিমানবন্দর কার্গো গেটের সামনে দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন হৃদয়। এ সময় একটি মোটরসাইকেলের ধাক্কায় রাস্তায় পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন ওই যুবক। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে কুর্মিটোলা হাসপাতালে আনা হয়। সেখান থেকে পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়।

হৃদয়ের ছোট ভাই মো. রাজিব হোসেন বলেন, তাঁদের গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলার ঘোষগাঁও গ্রামে। তাঁর বাবার নাম সাইদুল ইসলাম। রাজধানীর শেরেবাংলা নগর নুরহাজী গলিতে তাঁরা থাকেন। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে হৃদয় ছিলেন বড়।

রাজিব আরও বলেন, উবারের চালক ছিলেন হৃদয়। সকালে প্রাইভেট কার নিয়ে বাসা থেকে বের হন। পরে বিমানবন্দর এলাকায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় হৃদয়ের আহত হওয়ার খবর জানতে পারেন। ঢাকা মেডিকেলে এসে তাঁর ভাইকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে পান। এরপর চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদয় মারা যান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, হৃদয়ের মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি বিমানবন্দর থানা-পুলিশকে জানানো হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেলবিমানবন্দরসড়ক দুর্ঘটনামোটরসাইকেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

কোরবানির গোশত কি বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে

কোরবানির গোশত কি বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে

খুলনা-মোংলা: মহাসড়কের পাশে তিন বাজার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি

খুলনা-মোংলা: মহাসড়কের পাশে তিন বাজার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

সম্পর্কিত

বজ্রপাতে নাটোর ও নওগাঁয় ৩ জনের মৃত্যু, ২ নারী আহত

বজ্রপাতে নাটোর ও নওগাঁয় ৩ জনের মৃত্যু, ২ নারী আহত

আশুলিয়ায় স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

আশুলিয়ায় স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

ঢাবিতে কর্মচারী নিয়োগে ১২ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ

ঢাবিতে কর্মচারী নিয়োগে ১২ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ

কাঁচা পাট রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে খুলনায় তৃতীয় দিনের মতো সড়ক অবরোধ

কাঁচা পাট রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে খুলনায় তৃতীয় দিনের মতো সড়ক অবরোধ