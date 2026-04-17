রাজধানীতে ছাদ থেকে পড়ে কিশোরের মৃত্যু

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর ধলপুর এলাকায় বাড়ির তিনতলার ছাদ থেকে পড়ে রমজান আলী (১৫) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার রাত ৮টার দিকে উত্তর যাত্রাবাড়ীর বউবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
গুরুতর আহত অবস্থায় স্বজনেরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রাত সাড়ে ৯টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালে নিহত কিশোরের বোন খুশি আক্তার জানান, তাঁদের বাড়ি কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলায়। বর্তমানে তাঁরা যাত্রাবাড়ীর ধলপুর এলাকায় একটি বাসার তৃতীয় তলায় ভাড়া থাকেন। রমজান স্থানীয় একটি পিতলের কারখানায় কাজ করত।
খুশি আক্তার আরও জানান, রাতে ছাদে খেলা করার সময় অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যায় রমজান। এতে তার বাম পায়ের রানের পেছনে রড ঢুকে গুরুতর জখম হয়। পরে তাকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে অবস্থার অবনতি হলে ঢামেকে আনা হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
