মমেক ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়কসহ ২ নেতাকে অব্যাহতি, তদন্ত কমিটি গঠন

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) ছাত্রাবাসে দুই পক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয়ী হামলার ঘটনায় মমেক শাখা ছাত্রদলের এক নেতাসহ দুজনকে অব্যাহতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সংসদ। সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গতকাল শনিবার (১৮ এপ্রিল) এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন মমেক শাখা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক নূর এ জাওয়াত রুতাব এবং প্রাথমিক সদস্য নাফিউল ইসলাম। রুতাবকে তাঁর সাংগঠনিক পদ থেকে এবং নাফিউলকে প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির আজ এই সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছেন।
সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত পৃথক দুটি বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
একই সঙ্গে মমেক শাখার নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ওঠা অনাকাঙ্ক্ষিত এই ঘটনার অভিযোগ তদন্তে এক সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করেছে কেন্দ্রীয় সংসদ। কেন্দ্রীয় সংসদের সহসভাপতি হাফিজুর রহমান সোহানকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কমিটিকে আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে যথাযথ তদন্ত পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় সংসদ বরাবর লিখিত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য জরুরি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, শুক্রবার রাতে বাঘমারা ছাত্র হোস্টেলে মোটরসাইকেলে তেল ভরা নিয়ে তর্কের জেরে ছাত্রদলের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে গুরুতর আহত এক ছাত্রকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ আগামী সাত দিনের জন্য ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে। এ ঘটনার পরপরই জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করল ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।
সিটি করপোরেশনের ৩৩টি ওয়ার্ডের ২৮০টি কেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এই টিকাদান কার্যক্রম পরিচালিত হবে। সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত মোট ১৪ দিনের এই ক্যাম্পেইনে ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক ৩৮টি গ্রুপে দায়িত্ব পালন করবেন।২১ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বাঘিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২১৫ গ্রাম হেরোইন ও ৬০টি ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। উদ্ধার করা মাদকের আনুমানিক মূল্য ১ লাখ ৬৮ হাজার টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ। আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) সকাল ৯টার দিকে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গ্রেপ্তারের বিষয়টি৩২ মিনিট আগে
পুলিশ জানায়, কেন্দ্রীয় সিটি বাস টার্মিনাল এলাকা থেকে মহাসড়ক ধরে মেডিকেল মোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন জুয়েল হোসেন। পথে হঠাৎ তাঁর মোটরসাইকেলটি সড়ক বিভাজকে (রোড ডিভাইডার) ধাক্কা খেলে তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত পাশে পড়ে যান। এ সময় একটি চলন্ত বাস তাঁকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।৩৬ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের বন্দরে শীতলক্ষ্যা নদী থেকে এক অজ্ঞাত যুবকের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে বন্দর উপজেলার ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি নারায়ণগঞ্জের পশ্চিম গেট-সংলগ্ন শীতলক্ষ্যা নদীর তীর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা...৪২ মিনিট আগে