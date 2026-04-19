Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

মমেক ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়কসহ ২ নেতাকে অব্যাহতি, তদন্ত কমিটি গঠন

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
মমেক ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়কসহ ২ নেতাকে অব্যাহতি, তদন্ত কমিটি গঠন
ছাত্রদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় বন্ধ মমেক। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) ছাত্রাবাসে দুই পক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয়ী হামলার ঘটনায় মমেক শাখা ছাত্রদলের এক নেতাসহ দুজনকে অব্যাহতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সংসদ। সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গতকাল শনিবার (১৮ এপ্রিল) এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন মমেক শাখা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক নূর এ জাওয়াত রুতাব এবং প্রাথমিক সদস্য নাফিউল ইসলাম। রুতাবকে তাঁর সাংগঠনিক পদ থেকে এবং নাফিউলকে প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির আজ এই সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছেন।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত পৃথক দুটি বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

একই সঙ্গে মমেক শাখার নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ওঠা অনাকাঙ্ক্ষিত এই ঘটনার অভিযোগ তদন্তে এক সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করেছে কেন্দ্রীয় সংসদ। কেন্দ্রীয় সংসদের সহসভাপতি হাফিজুর রহমান সোহানকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কমিটিকে আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে যথাযথ তদন্ত পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় সংসদ বরাবর লিখিত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য জরুরি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার রাতে বাঘমারা ছাত্র হোস্টেলে মোটরসাইকেলে তেল ভরা নিয়ে তর্কের জেরে ছাত্রদলের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে গুরুতর আহত এক ছাত্রকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ আগামী সাত দিনের জন্য ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে। এ ঘটনার পরপরই জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করল ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

ফুটবলারদের বেতন দিচ্ছে সরকার, তালিকায় নেই হামজা-শমিত

ফুটবলারদের বেতন দিচ্ছে সরকার, তালিকায় নেই হামজা-শমিত

বাসের ধাক্কায় পথচারী নিহত: বাস আটক নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতার উত্তেজনা

বাংকার বাস্টারেও অভেদ্য ইরানের ‘পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন’, সেখানেই কি চলছে পরমাণু সমৃদ্ধকরণ

মধ্যপ্রাচ্যে ‘সিসিফাসের ফাঁদে’ যুক্তরাষ্ট্র, তবু ইরান যুদ্ধে কেন নেপথ্যে খেলোয়াড় চীন

ভিআইপিদের দেহরক্ষী আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্টরাই

রসিকে আগামীকাল থেকে মিলবে হাম-রুবেলার টিকা, পাবে ৭৮ হাজার শিশু

মানিকগঞ্জে মাদকসহ গ্রেপ্তার ২ কারবারি

বাসচাপায় প্রাণ গেল ঠিকাদারের

শীতলক্ষ্যা নদীতে ভাসমান অজ্ঞাত যুবকের মরদেহ উদ্ধার