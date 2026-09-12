মেঘমল্লার বসুকে আইসিইউ থেকে ওয়ার্ডে স্থানান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ও নেটওয়ার্ক ফর পিপলস অ্যাকশনের (এনপিএ) কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মেঘমল্লার বসুকে আইসিইউ থেকে ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এই সাবেক ছাত্রনেতার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় আজ শনিবার সকালে তাঁকে ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয় বলে জানিয়েছেন এনপিএর কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য সজীব তানভীর।
সজীব তানভীর বলেন, বর্তমানে মেঘমল্লার চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন এবং আগের চেয়ে অনেকটাই সুস্থ আছেন। তাঁকে চাপমুক্ত রাখতে চিকিৎসকেরা বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন।
ওয়ার্ড থেকে দ্রুত তাঁকে কেবিনে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানান তানভীর। মেঘমল্লারের চিকিৎসার বিষয়ে হাসপাতালের সঙ্গে সমন্বয়ের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি।
এর আগে গত মঙ্গলবার বিকেলে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে মেঘমল্লারকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। বুধবার তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে তাঁকে ‘লাইফ সাপোর্টে’ নেওয়া হয় বলে জানিয়েছিলেন আইসিইউর মেডিকেল অফিসার ডা. হাসান আল বান্না।
বৃহস্পতিবার তাঁর শারীরিক অবস্থা ‘স্থিতিশীল’ জানিয়ে কৃত্রিম অক্সিজেনের মাত্রা কমানোর তথ্য দিয়েছিলেন চিকিৎসকেরা। একই সঙ্গে তাঁর চিকিৎসার জন্য সাত সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়।
এর মধ্যে শুক্রবার দুপুর ১২টার পর মেঘমল্লারের জ্ঞান ফেরার তথ্য জানান সজীব তানভীর। পরে শুক্রবার রাতে তিনি জানান, জ্ঞান ফেরার পর থেকেই মেঘমল্লারের কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে এবং তিনি স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিচ্ছেন।
সর্বশেষ শনিবার সকালে শারীরিক অবস্থার আরও উন্নতি হওয়ায় তাঁকে আইসিইউ থেকে ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে।
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